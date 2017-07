Facebook passeert de twee miljard gebruikers

Ook in het tweede kwartaal heeft Facebook de reeks van indrukwekkende resultaten vast weten te houden. De omzet steeg met 44,7 procent en de winst met 71 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Dat blijkt uit kwartaalcijfers die Facebook woensdag nabeurs bekendmaakte. Het aantal gebruikers van het platform passeerde de twee miljard.

De omzet kwam hiermee uit op 7,94 miljard euro. De winst bedroeg 3,31 miljard euro. De groei van de omzet begint wel af te nemen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het bedrijf de limiet dreigt te bereiken van het aantal advertenties dat kan worden getoond aan gebruikers. Daardoor dreigt de omzetgroei te stagneren.

De totale opkomst uit advertenties bedroeg 7,8 miljard euro in het tweede kwartaal. Topman Mark Zuckerberg zei tevreden te zijn met de jongste resultaten.

Instagram

De fotodienst Instagram, die Facebook in 2012 voor 1 miljard dollar overnam, zette ook in het tweede kwartaal zijn groei door. Maar liefst 700 miljoen mensen maken nu gebruik van de app. Berichtenapp Messenger wordt nu door 1,2 miljard mensen gebruikt.

Het aantal Facebook-gebruikers is afgelopen maanden met 3,6 procent gegroeid en is eindelijk de 2 miljard gepasseerd. De hoeveelheid gebruikers bleef vorig kwartaal nog net daaronder steken, op 1,94 miljard mensen. Zo’n 1,3 miljard personen zijn dagelijks actief op het sociale netwerk.

Vorig kwartaal boekte Facebook ook al mooie cijfers. De winst steeg toen met 76 procent naar bijna 2,7 miljard euro. De omzet nam toe met 49 procent tot 6,9 miljard euro. Het jaar ervoor schreef het techbedrijf ook meermaals indrukwekkende resultaten.

Aandeel

Het aandeel van Facebook zit sinds het begin van deze maand in de lift. Eerder toonden beleggers zich nog ongerust toen het bedrijf bekendmaakte dat de limiet aan het aantal advertenties dat getoond kan worden in zicht is. Die waarschuwing werd woensdag herhaald.

Andere problemen waarmee Facebook worstelt en die investeerders ongerust maken zijn het oprukken van nepnieuws, gewelddadige livevideo’s en discriminatie en racisme.