Eerste executie in Ohio sinds 2014 voltrokken

Voor het eerst in 3,5 jaar is woensdag in de Amerikaanse staat Ohio weer een gevangene geëxecuteerd. Het voltrekken van doodvonnissen werd in 2014 opgeschort toen een veroordeelde moordenaar nog 26 minuten bleef leven toen een omstreden combinatie van twee injectiemiddelen werd gebruikt.

Ronald Phillips kreeg woensdag in de Southern Ohio Correctional Facility in Lucasville nieuwe medicatie toegediend en stierf volgens persbureau AP zonder complicaties. De 43-jarige man kreeg de doodstraf opgelegd vanwege het verkrachten en doden in 1993 van de 3-jarige dochter van zijn toenmalige vriendin. In zijn laatste verklaring bood hij zijn excuses aan voor de gebeurtenissen: “Sheila Marie had niet verdiend wat ik haar heb aangedaan. Het spijt mij dat jullie al zo lang moeten leven met [de gevolgen van, red.] mijn daden.”

De executie werd eerder nog meerdere keren uitgesteld omdat Phillips bezwaar maakte tegen de mix van te gebruiken injectiemiddelen. Hij vreesde eenzelfde lot als Dennis McGuire die in 2014 een pijnlijke en langzame dood stierf toen een combinatie van midazolam en hydromorphone werd toegediend. Hij hapte onder meer een kwartier naar adem voor hij zijn bewustzijn verloor.

Dinsdag besloot het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten, na een jarenlange reeks rechtszaken, dat het vonnis toch gewoon voltrokken kon worden. Deze week staat er in een andere staat nog een executie op het programma. In Texas zal TaiChin Preyor een dodelijke injectie krijgen voor het doden van een vrouw bij een inbraak in 2004.