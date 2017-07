Ajax speelt gelijk in eerste wedstrijd tegen OGC Nice (1-1)

Ajax heeft nog alle kansen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. De ploeg van de nieuwe trainer Marcel Keizer speelde in de eerste wedstrijd in de derde voorronde in Frankrijk met 1-1 gelijk tegen OGC Nice. Donny van de Beek scoorde namens de Amsterdammers.

Ajax speelde woensdag de eerste officiële wedstrijd na de tragische gebeurtenissen rond Abdelhak ‘Appie’ Nouri in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aanvaller zakte in het oefenduel tegen Werder Bremen ineen door hartproblemen. Hij bleek daarbij ernstige hersenschade te hebben opgelopen. De club kende daardoor allesbehalve een ideale voorbereiding op de derde voorronde van de Champions League. Bovendien trof het met Nice een sterke ploeg die vorig jaar nog derde werd in de Franse Ligue 1.

In de beginfase was het voor beide teams dan ook wat aftasten zonder dat er al te grote kansen ontstonden.Halverwege de eerste helft trok Nice echter het initiatief naar zich toe. Dat leidde na iets meer dan een half uur tot de openingstreffer. Seri zette met een schijnbeweging Nick Viergever op het verkeerde been en gaf voor, waardoor enfant terrible Mario Ballotelli eenvoudig kon intikken.

Balotelli schiet Nice op voorsprong tegen Ajax #ziggosport pic.twitter.com/3rwS9QPqQM — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 26 juli 2017

Ajax begint sterk aan tweede helft

Ajax liet het er niet bij zitten en kwam sterk uit de kleedkamers. De 1-1 viel nadat de keeper Cardinale een bal van Justin Kluivert niet goed weggewerkt kreeg en Donny van de Beek de bal met een volley in het doel kon schieten. Voor Ajax was het gelijkspel niet voldoende en de ploeg ging dan ook op zoek naar een tweede treffer.

Die kwam er niet, maar viel in de slotfase wel bijna aan de andere kant. In de blessuretijd mocht Balottelli alleen op keeper Onana afgaan, maar de Italiaan in Franse dienst schoot oog in oog met de Ajax-doelman voorlangs.

Het bleef daardoor bij 1-1 en Ajax hield zicht op het bereiken van de vierde voorronde. Volgende week woensdag speelt de ploeg in de eigen Arena de terugwedstrijd tegen OGC Nice.