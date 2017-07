10.000 evacuaties om Zuid-Franse natuurbranden

Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk hebben ertoe geleid dat 10.000 mensen dinsdagnacht geëvacueerd zijn, meldt AFP. Onder hen bevinden zich 3.000 kampeerders. De regio in het zuidoosten, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, is het zwaarst getroffen. Daar werden enkele campings geëvacueerd. Een van de grootste brandhaarden bevindt zich in de buurt van de luxe badplaats Saint-Tropez. Op Corsica moesten meer dan honderd mensen hun huizen en campings verlaten.

Ten minste 4.000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan langs de kust van de Middellandse Zee, het bergachtige binnenland en het eiland Corsica. De regio Provence-Alpes-Côte d’Azur is zeer geliefd onder vakantiegangers. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de populatie in getroffen gebieden “verdubbelt of zelfs verdrievoudigt” in de zomerperiode.

Blusheli’s

De stad Saint-Tropez loopt niet direct gevaar, maar het vuur is dichterbij aan het komen. Veel bewoners in de heuvels rond de stad hebben hun huizen al moeten verlaten. In Bormes-les-Mimosas brandde afgelopen nacht zeker 600 hectare af. Veel wegen naar en rondom Saint-Tropez waren afgesloten of niet begaanbaar.

Foto Valery Hache/AFP

Het vuur kon zich maandagmiddag eenvoudig verspreiden door een krachtige en warme wind. Het grootste vuur woedt in de buurt van de Luberon, waar meer dan zeshonderd brandweerlieden zijn ingezet. Ook zijn er blushelikopters ingezet. Volgens de autoriteiten zijn de haarden nog niet onder controle, maar is het vooruitzicht positief door de weersomstandigheden. Maandag riep Frankrijk al de hulp in van omringende landen.

In totaal zijn meer dan 4.000 brandweerlieden, agenten en militairen ingezet om het vuur te blussen en mensen te evacueren. Zij worden bijgestaan door blusvliegtuigen. Ten minste twaalf brandbestrijders zijn gewond geraakt en vijftien agenten hebben rook geïnhaleerd. Zij hadden ademhalingsproblemen. Voor zover bekend zijn er geen toeristen gewond geraakt bij de bosbranden.

Portugal

De droogte en hitte teistert meer Zuid-Europese landen deze zomer. Zo werd Portugal vorige maand getroffen door zware bosbranden. Daarbij kwamen 63 mensen om het leven. Het getroffen gebied kampte langere tijd met grote droogte en extreme hitte. Het was een van de dodelijkste Portugese bosbranden uit de moderne geschiedenis.