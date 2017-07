Kettingzaagaanvaller Zwitserland opgepakt

De man die maandag in Zwitserland vijf mensen heeft verwond met een kettingzaag is opgepakt. Dat meldt de Zwitserse politie dinsdag. De man werd aangetroffen in Thalwil, op ongeveer een uur rijden van Schaffhausen, waar de aanvallen plaatsvonden. Details over de aanhouding worden woensdagochtend bekendgemaakt, laat de politie weten.

De politie verspreidde maandag een foto van van de verdachte, die het grootste deel van zijn leven doorbracht in de bossen. Hij werd omschreven als agressief en had de kettingzaag vermoedelijk nog bij zich.

Grote zoekactie

Uiteindelijk werd de man gearresteerd in de stad Thalwil, nabij Zürich, op ruim vijftig kilometer van de plek van de aanval. Daarmee kwam een einde aan een grote zoekactie waar meer dan honderd politiemensen bij betrokken waren.

De aanvaller drong maandag een verzekeringskantoor binnen, en veroorzaakte daar ernstige verwondingen bij twee mensen. Drie anderen hadden eveneens medische verzorging nodig, maar verkeerden niet in levensgevaar. Het motief van de dader is vooralsnog onbekend, maar de politie gaat uit van een doelgerichte actie tegen de verzekeraar.