Woningcorporatie teruggefloten om huurkorting

De Zeeuwse woningcorporatie Zeeuwland mag haar huurders geen eenmalige huurkorting van 170 euro geven. Volgens de Autoriteit Woningcorporaties is het plan in strijd met de Woningwet. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, noemt het besluit “onnavolgbaar”. Voor zover bekend is het niet eerder voorgekomen dat een woningcorporatie een eenmalige korting wilde geven.

Woningcorporatie Zeeuwland, actief op Walcheren en Schouwen-Duivenland, fuseerde eerder dit jaar met Woonburg en houdt daardoor jaarlijks een miljoen euro over. Daarom wilde de corporatie haar ongeveer zesduizend huurders een ‘cadeautje’ geven, door eenmalig de huur met 170 euro te verminderen. De huurdersorganisatie stelde dit als voorwaarde om met de fusie akkoord te gaan.

Woningwet

In het fusievoorstel was de huurkorting opgenomen en daarmee ging de Autoriteit Woningcorporaties eerder akkoord. Maar de toezichthouder trapt nu dus op de rem. “Achteraf hadden we er eerder iets van moeten zeggen”, zegt een woordvoerder desgevraagd. Maar dat verandert volgens de Autoriteit Woningcorporaties niets aan de situatie: het plan voor een eenmalige huurkorting is in strijd met de Woningwet, stelt de toezichthouder. Wat corporaties wel mogen doen is bijvoorbeeld een woning isoleren zonder daar bij huurders kosten voor in rekening te brengen.

Zeeuwland bestrijdt dat de betalingskorting niet mag en neemt juridische stappen. “We vinden het enorm vervelend dat we jullie moeten teleurstellen”, schrijft Zeeuwland op Facebook, in een bericht aan haar huurders. “We beloven dat we alles op alles stellen om de eenmalige huurkorting alsnog te kunnen doorvoeren.”

Steeds meer fusies

Branchevereniging Aedes vindt ook dat een eenmalige of structurele huurkorting mogelijk moet zijn. “Dit is onnavolgbaar en een voorbeeld van doorgeslagen regelgeving en bureaucratie”, zegt een woordvoerder. “De Woningwet schrijft juist voor dat corporaties samen met huurders en gemeenten afspraken moeten maken, bijvoorbeeld over betaalbaarheid.” Aedes volgt de zaak rond Zeeuwland op de voet, ook met het oog op de toekomst: “Het zou best vaker kunnen gaan voorkomen dat corporaties hun huurders een korting willen geven. Er zijn namelijk steeds meer kleinere corporaties die fuseren en daardoor geld overhouden.”