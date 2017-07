Verdachte aangehouden voor flatbrand Diemen

De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij vorige week woensdag de brand in een Diemense flat heeft aangestoken. Daarbij kwam een 27-jarige man om het leven. De verdachte zit sinds vorige week donderdag vast, maar het Openbaar Ministerie heeft zijn arrestatie pas dinsdag bekend gemaakt.

Het gaat om een 24-jarige man, die in beperkingen zit en dus alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Dinsdag verlengde de rechter-commissaris in Amsterdam het voorarrest van de verdachte met veertien dagen.

Dodelijk slachtoffer

De brand ontstond woensdagmorgen vroeg op de begane grond van een studentenflat. De brandweer doofde het vuur binnen een uur. Vanwege de zware rookontwikkeling werd het hele complex ontruimd. Het leek er eerst op alsof er bij de brand vier gewonden waren gevallen. Even voor acht uur vond de politie bij een controle van het gebouw echter alsnog een dodelijk slachtoffer, evenals een zwaargewonde persoon.

Nog dezelfde ochtend maakte de politie bekend dat er waarschijnlijk sprake was van brandstichting. Niet veel later kondigde locoburgemeester van Diemen Lex Scholten aan dat er een extern onderzoek komt naar het optreden van de brandweer. Dat het dodelijke slachtoffer pas ruim na de brand is gevonden, wijst er volgens Scholten op dat de brandweer fouten heeft gemaakt tijdens de evacuatie.

De bewoners van de flat konden afgelopen zaterdag weer terug naar huis. In de flat moeten nog wel herstelwerkzaamheden worden verricht. Zo hebben de zwartgeblakerde muren in het trappenhuis een opknapbeurt nodig. Tot het beschadigde brandmeldingssysteem is gerepareerd, houden permanent twee brandwachten toezicht in het gebouw.