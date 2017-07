Twee Canadese sekteleiders schuldig aan polygamie

Twee Canadese sekteleiders zijn maandag schuldig bevonden aan polygamie. Het Hooggerechtshof van British Columbia acht het bewezen dat Winston Blackmore (60) en zijn schoonbroer James Oler (53) tegelijkertijd getrouwd waren met respectievelijk 25 en vijf vrouwen binnen een kleine religieuze gemeenschap, schrijft AP. Beiden kunnen een gevangenisstraf krijgen van vijf jaar.

Polygamie is binnen het Canadees recht verboden, maar de twee mannen vinden dat ze het recht hebben om met meerdere vrouwen te trouwen omdat het binnen hun religieuze vrijheid zou vallen. Blackmore heeft ook nooit ontkend dat hij met meerdere vrouwen getrouwd is. “Ik ben schuldig bevonden aan het navolgen van mijn geloof”, reageerde de sekteleider en vader van bijna 150 kinderen na de uitspraak. De twee komen komen uit Bountiful, een plaatsje in het zuidoosten van British Columbia met zo’n 1.500 inwoners.

Het oordeel is een belangrijke stap binnen een strijd die al tientallen jaren speelt tussen de sekteleiders en de Canadese autoriteiten. Het eerste onderzoek naar Blackmore en Oler werd ingesteld in de jaren negentig. Mogelijk gaan de verdachten met de zaak verder naar het Canadese Hooggerechtshof. Het Hof besloot in 2011 al naar aanleiding van de rechtszaak dat het Canadese verbod op polygamie een redelijke beperking is van religieuze vrijheid.

Afscheiding mormoonse kerk

Blackmore was eerder bisschop binnen de Fundamentalistische Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een afscheiding van de mormoonse kerk. Blackmore werd in 2002 geëxcommuniceerd uit de kerk, en begon vervolgens zijn eigen sekte. Oler volgde hem als bisschop op.