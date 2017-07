Trump nomineert ambassadeur Nederland

Peter Hoekstra genomineerd als ambassadeur

De in Groningen geboren Peter Hoekstra wordt waarschijnlijk de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland. President Trump heeft hem genomineerd. Hoekstra (63) woont al sinds zijn derde in de Verenigde Staten en spreekt nauwelijks meer Nederlands.

De Republikein Hoekstra is een voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden voor de partij van Trump en diende een aantal jaren als voorzitter en lid van de inlichtingencommissie van het Huis. Op Twitter en in Amerikaanse media is hij een uitgesproken aanhanger van Donald Trump en verdedigt hij continu het beleid van zijn president.

Als de Amerikaanse Senaat zijn nominatie goedkeurt volgt Hoekstra de vorige ambassadeur Timothy Broas op, die voortijdig zijn post in Den Haag verliet omdat hij meer tijd wilde doorbrengen met zijn familie in de VS.

Trump heeft ook een ambassadeur voor Bahrein aangewezen. De diplomaat Justin Siberell heeft jaren in het Midden-Oosten gewerkt en is momenteel coördinator voor counterterrorisme op het ministerie van Buitenlandse zaken.