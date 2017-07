Sylvana Simons en Denk leggen conflict bij na ‘goed overleg’

Denk en Sylvana Simons begraven de strijdbijl. De politieke partij heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de zaak die zij eerder tegen de voormalig kandidate aanspande.

Denk eiste een schadevergoeding van Simons, omdat zij de partij verliet en vervolgens in de media bekritiseerde. Simons zou volgens Denk contractbreuk hebben gepleegd toen ze in december 2016 plotseling verliet. Door in de media vervolgens gevoelige informatie te delen over de partij, zou ze daarnaast een geheimhoudingsbeding hebben geschonden.

Een rechter bepaalde in april van dit jaar echter dat Simons de politieke partij geen geld hoeft te betalen. Simons zelf zou volgens de rechter daarentegen wel recht hebben op een schadevergoeding, omdat haar ontslag op staande voet niet rechtsgeldig bleek.

Denk, de partij van de van de PvdA-afgesplitste Kamerleden Tunahun Kuzu en Selcuk Ozturk, kondigde eerder aan tegen de beslissing in hoger beroep te gaan. Nu ziet de partij, in „goed overleg” met Simons echter af van een verdere procedure. Simons zal de aan haar toegewezen schadevergoeding niet innen.

Met de overeenkomst willen beide partijen „deze periode graag afsluiten en zich verder richten op de toekomst.”

Simons verliet Denk in december vorig jaar, om de nieuwe partij Artikel1 te starten. Die partij haalde geen zetels bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

Onlangs bepaalde een rechter dat de partij haar naam moet wijzigen, omdat de naam van Stichting Expertisecentrum Discriminatie, dat onder de naam Art. 1 al jaren onderzoek doet, teveel overeen komt.

De partij wil meedoen met de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Onder welke naam dat gaat gebeuren is nog niet bekend.