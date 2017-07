‘Nederlanders opgepakt in Suriname voor terrorisme’

De Surinaamse politie heeft twee Nederlanders aangehouden op verdenking van terroristische activiteiten. Dat heeft het ministerie van Justitie en Politie gemeld in een persbericht dat is gedeeld door de nieuwssite Starnieuws. Wat de verdachten precies van plan waren, is niet bekendgemaakt.

De politie heeft zondag op verschillende adressen in Paramaribo een onbekend aantal personen opgepakt, vermeldt het persbericht dinsdag. Het ministerie zegt daarin nadrukkelijk dat die aanhoudingen niet plaatsvonden op basis van informatie van buitenlandse diensten, en zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat een missie of ambassade in Suriname in gevaar is geweest.

Amerikaanse ambassade

De Surinaamse krant De West meldde maandag dat IS-sympathisanten een aanslag beraamden op de ambassadeur van de Verenigde Staten. Die zou verijdeld zijn dankzij informatie uit het buitenland. De verklaring van het ministerie lijkt die lezing te ontkrachten. De NOS meldt echter op basis van “betrouwbare bronnen” dat er “een harde link” is met de Amerikaanse ambassade.

Het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar, maar zegt in het persbericht op een later moment met meer informatie te komen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon de aanhouding niet direct bevestigen, en zegt nog uit te zoeken “wat er aan de hand is”.