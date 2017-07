Meisjes veroordeeld voor mishandeling 14-jarige

Twee meisjes van 15 en 17 jaar zijn dinsdag veroordeeld tot jeugddetentie, na mishandeling van een leeftijdsgenoot. In januari werd het 14-jarige slachtoffer onder bedreiging van een mes gedwongen om vanaf het centraal station in Utrecht naar een parkje te lopen. Daar werd zij gestoken en vernederd.

IJskoud water

De rechtbank in Utrecht heeft het 15-jarige meisje veroordeeld tot zeven maanden jeugddetentie en jeugd-tbs. Volgens de rechter is bewezen dat zij op zondagavond 15 januari het slachtoffer prikte met een mes en haar zo dwong om mee te lopen naar een afgelegen plek in het parkje. Vervolgens moest het slachtoffer zich uitkleden en in ijskoud water gaan staan. Het meisje van 17 maakte daar een foto van. Daarna stak de jongste dader het slachtoffer met een mes in haar zij en sloeg haar een gebroken neus. Het 15-jarige meisje is behalve voor poging tot zware mishandeling, ook veroordeeld voor diefstal.

De oudste dader krijgt vier maanden jeugddetentie, waarvan 81 dagen voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was zij medeverantwoordelijk voor de vernedering van het slachtoffer. De twee daders hebben “een angstaanjagende situatie voor het slachtoffer gecreëerd”, schrijft de rechtbank. Uit de uitspraak:

[slachtoffer 1] hoorde [verdachte] en [medeverdachte] zeggen dat zij mee moest lopen. [slachtoffer 1] voelde dat [verdachte] het mes in haar zij zette. Dit deed pijn. Zij hoorde [verdachte] zeggen: “stop met dat aanstellerige gedoe want ik steek je dood”.

De twee daders en het slachtoffer waren bekenden van elkaar. Het 15-jarige meisje beschuldigde het slachtoffer ervan dat zij seks met haar vriend had gehad.

Al jaren vertoonde het 15-jarige meisje gedragsproblemen. Sinds haar zevende verbleef ze bij instellingen, waar ze volgens de rechtbank vaak wegliep.