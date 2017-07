Man die auto van weg drukte krijgt 1 jaar cel

Een man die afgelopen Nieuwsjaardag op de N2 bij Eindhoven een groot ongeluk veroorzaakte door een andere automobilist van de weg de drukken, moet een jaar de cel in. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man dinsdag voor een dubbele poging tot doodslag. Hij kreeg ook een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en mag drie jaar niet autorijden.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had de rechtbank gevraagd om een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De verdediging had vrijspraak geëist.

Vier keer over de kop

De dader, die met zijn vrouw en twee kinderen in een Audi A8 zat, raakte op 1 januari dit jaar verwikkeld in een verkeersruzie met een stel in een Renault. Op dashcambeelden gemaakt door een vrachtwagenchauffeur is te zien wat er vervolgens gebeurde. De Audi maakte op hoge snelheid een abrupte slinger richting de Renault, die uitweek en in de berm belandde. De wagen sloeg vier keer over de kop, om uiteindelijk half in een sloot tot stilstand te komen.

Heftige beelden! Deze Audi drukt even een Renault in de sloot https://t.co/SUtErayPdr pic.twitter.com/X60sZcr3hB — Omroep Brabant (@omroepbrabant) 31 januari 2017

Na het ongeluk reed de Audi-bestuurder door. De inzittenden van de Renault liet hij gewond achter. Het stel liep botbreuken, snijwonden en kneuzingen op. Het kampt nog dagelijks met angstkachten. Nadat de beelden van het ongeluk op tv waren uitgezonden, meldde de dader zich alsnog bij de politie.

De rechtbank achtte dinsdag bewezen dat de bestuurder van de Audi zijn manoeuvre opzettelijk pleegde. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan een “zeer ernstig levensbedreigend verkeersdelict”. De rechters rekenen hem daarnaast aan dat hij zich niet om de slachtoffers heeft bekommerd. Verder vinden zij het kwalijk dat de man zijn echtenote en kinderen ook in gevaar heeft gebracht, en dat hij zich pas na een maand heeft aangegeven.

Dreigende reacties

Dat de straf desondanks lager uitpakte dan het OM had gewild, lag onder meer aan de houding van de Audi-rijder. Hij heeft spijt, is angstig geworden door het ongeval en zal waarschijnlijk zijn baan verliezen. Daarnaast gaat de man volgens de rechtbank gebukt onder de boze reacties die de beelden van het ongeluk op de sociale media kregen.

Wanneer de dader binnen twee jaar nog een keer de fout in gaat, moet hij het half jaar voorwaardelijke celstraf alsnog uitzitten. Zijn Audi A8 krijgt de man niet meer terug. De rechtbank heeft de wagen verbeurd verklaard.