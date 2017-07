‘Je kunt het nooit goed doen’

Tijd om te genieten van zijn promotie heeft Thierry Vanlancker niet. De 52-jarige Belg kreeg vorige week de leiding over verf- en chemiebedrijf AkzoNobel, zijn eerste baan als topman, nadat zijn voorganger Ton Büchner was opgestapt. De druk was Büchner te veel geworden.

Dinsdag kwam al de eerste test voor Vanlancker: de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal. Het waren de eerste cijfers sinds het verfconcern in april met zijn nieuwe, ambitieuze strategie kwam, bedoeld om beleggers te bedaren die boos zijn omdat Akzo zijn belager PPG zonder gesprek de deur heeft gewezen.

De resultaten vielen tegen. Wat optimisme en herstel van vertrouwen had moeten brengen, voedt juist de scepsis en frustratie onder beleggers over de haalbaarheid van de doelstellingen. Toch houdt Vanlancker vast aan de prognoses.

De resultaten vallen tegen, terwijl de economie goed draait. Waar is uw optimisme op gebaseerd?

„Onze prestaties moet je afzetten tegen de resultaten van de concurrentie. Die heeft te maken met dezelfde marktomstandigheden. Het klopt dat de economie in het algemeen goed draait en daar profiteren we ook van. Maar een goede economie leidt óók tot hogere grondstofprijzen. Bij decoratieve verven compenseert de toegenomen vraag de duurdere grondstoffen. Maar bij de industriële lakken duurt dat wat langer. Door de bank genomen ontwikkelen alle divisies zich echter goed, met uitzondering van de lakken voor de scheepvaart en de olie- en gasindustrie. Die markten verkeren in diepe crisis.”

Betekent dit dat AkzoNobel een geweldige economie zonder tegenvallers nodig heeft om zijn beloftes te kunnen waarmaken?

„Nee. Natuurlijk zijn wij niet ongevoelig voor grote macro-economische tegenvallers. Maar voor het halen van onze doelstellingen zijn weniet afhankelijk van externe gebeurtenissen. We kijken naar de margeverbeteringen en kostenbesparingen die nu al zichtbaar worden en trekken die lijn door.”

U deed een enquête onder aandeelhouders om uit te vinden waarom ze ontevreden zijn. Waarom publiceert u de resultaten niet?

„Er is al zoveel actie-reactie. Wij voeren het gesprek liever face-to-face met onze aandeelhouders. We luisteren echt naar wat ze willen, dat zie je ook terug in de maatregelen die we nu hebben aangekondigd. We benoemen een aparte commissie om de dialoog met onze beleggers te versterken en koppelen onze beloningen aan de doelstellingen in de nieuwe strategie. Maar het beste dat we kunnen doen om vrede te sluiten, is onze beloftes waarmaken.”

Elliott wil op een aandeelhoudervergadering stemmen over het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans. Nu houdt u die bijeenkomst al op 8 september – te snel voor beleggers om punten kunnen te agenderen. Waarom?

„Een nieuwe topman moet zo snel mogelijk officieel benoemd worden. De ruis rond mijn benoeming maakt het waarschijnlijk dat uitstel twijfel had gezaaid over mijn bevoegdheden. Daarbij komt dat beleggers in de enquête duidelijk maakten dat ze zo snel mogelijk meer inzicht willen in onze besluitvorming rond de overnamepoging door PPG. Dat staat straks als discussiepunt op de agenda.”

Elliot boos over vroege vergadering Hedgefonds Elliott, is woest over het besluit van AkzoNobel om een aandeelhoudersvergadering te beleggen op 8 september. De termijn om punten te agenderen verloopt 60 dagen voor de bijeenkomst. Volgens Elliott, met bijna 10 procent van de aandelen veruit Akzo’s grootste aandeelhouder, negeert het verfbedrijf „fundamentele aandeelhoudersrechten”. Elliott wil stemmen over het ontslag van Antony Burgmans, president-commissaris van Akzo. Donderdag probeert Elliott zijn zin te krijgen bij de rechter.

U kunt toch ook een uitgebreide motivering op uw website publiceren? Dat is snel en lijkt bovendien de logische volgorde. Dan kan er later op de vergadering over worden gediscussieerd.

„De aandeelhoudersvergadering is wat ons betreft de geschikte plek om te spreken over onze houding tegenover PPG. En die bijeenkomst moet toch gepland worden. Daarbij doe je het nooit goed. Je krijgt kritiek als je het snel doet, maar ook als je wat langer wacht.”

Een clubje commissarissen moet nu de verhouding met aandeelhouders gaan verbeteren. Is dat niet de taak van de topman?

„Natuurlijk gaat de relatie met onze aandeelhouders mij aan het hart. De commissie die nu wordt opgetuigd gaat het bestuur adviseren over hoe de benadering van onze beleggers moet zijn. Dat is nodig, want er zit overduidelijk ruis op de lijn. Als topman blijf ik nauw bij de commissie en de aandeelhoudersdialoog betrokken.”

Uw voorganger is teruggetreden omdat de druk zijn gezondheid in gevaar bracht. Wat doet Akzo om te voorkomen dat u hetzelfde overkomt?

„Ik geloof dat ik behoorlijk stressbestendig ben.”

Er verandert dus niets in de wijze waarop AkzoNobel zijn topman begeleidt?

„Het bedrijf heeft allerlei mogelijkheden voor het personeel om steun en advies te geven als dat nodig is. Ik zal ook niet te trots zijn om daarvan gebruik te maken.”