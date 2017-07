Israël haalt metaaldetectoren bij de Tempelberg weg

De metaaldetectoren die Israël had neergezet bij de Tempelberg, worden weer weg gehaald. Dat heeft het Israëlische veiligheidskabinet dinsdagochtend bekendgemaakt, schrijft Reuters. Ook gaat het land camera’s die de afgelopen dagen geplaatst zijn, verwijderen.

De eerste detectoren worden inmiddels al verwijderd. Ze zullen vervangen worden door andere “minder opdringerige technische middelen”, zegt Israël. Het land gaat een nieuw plan maken om de oude stad van Jeruzalem te beveiligen. Er is onder meer 100 miljoen shekel (24 miljoen euro) vrijgemaakt voor de politie, en er zullen meer troepen gestationeerd worden in de omgeving.

De metaaldetectoren zette Israël neer aan de Palestijnse kant van de heilige plek nadat eerder deze maand drie Israëlische Arabieren twee Israëlische politieagenten hadden gedood. De daders werden zelf ook doodgeschoten bij de Tempelberg. Daarnaast werd de plek tijdelijk afgesloten. De Palestijnen zagen deze maatregelen als een bedreiging van de status quo. De Tempelberg is de enige plek waar ze vrij zijn van de bezetting.

Als protest tegen de detectiepoortjes kwamen duizenden Palestijnen naar het plein voor de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg voor het vrijdaggebed. Ze weigerden door de detectiepoortjes te gaan en beden tussen de Israëlische militairen en politieagenten. Dit vredige protest liep uit op hevige rellen en een steekpartij in Oost-Jeruzalem en de bezette Westelijke Jordaanoever. Vier Palestijnen en drie Israëliërs vonden daarbij de dood.

Spoedzitting VN

Gevreesd werd dat de crisis zou escaleren in een Palestijnse volksopstand of, in het zwartste scenario, een religieus conflict tussen Israël en de moslimwereld. De Tempelberg is zowel voor joden als moslims heilig. De VN-Veiligheidsraad riep een spoedzitting bijeen voor maandag. De speciaal gezant van de Verenigde Naties voor het Midden-Oosten concludeerde dat de crisis “potentieel catastrofale gevolgen heeft die voorbij de muren van de oude stad gaan”.