Huisbaas student die overleed bij brand vrijgesproken

De huisbaas van de student die in 2013 bij een brand om het leven kwam, is dinsdag vrijgesproken van dood door schuld. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden dinsdag besloten, schrijft de Leeuwarder Courant. Het pand voldeed niet aan de minimale eisen voor brandveiligheid, maar dat had de verdachte volgens de rechter niet kunnen weten. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie maanden voorwaardelijk geëist.

Het OM verweet de 64-jarige Wyb F., een oud-gemeenteraadslid, dat het huis geen brand- en rookwerende wanden had. De verdachte heeft altijd gezegd dat hij niet kon weten dat het niet brandveilig was. De rechtbank stelde hem in het gelijk.

De brand ontstond in een kledingwinkel en breidde zich uit naar meerdere panden, waaronder dat van de verdachte. De 24-jarige student kon niet op tijd vluchten uit zijn appartement en stikte door de rookontwikkeling.

In eerste instantie keek het OM niet naar mogelijke medeverantwoordelijkheid van de pandeigenaar voor het dodelijke incident. De ouders van de student dienden vervolgens een klacht in, en een gerechtshof stelde hun in het gelijk dat F. strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden kon worden. De veroorzaker van de brand, een medewerker van de kledingwinkel, werd in 2014 al vrijgesproken.

Aanvullend onderzoek

Er werd een aanvullend onderzoek gedaan, waaruit bleek dat het pand niet voldeed aan de nodige richtlijnen van brandveiligheid. Het OM sprak daarom eerder van “nalatig handelen”.

F. zat ruim twintig jaar in de gemeenteraad van Leeuwarden. Hij had onder meer wonen en de binnenstad in zijn portefeuille, maar besloot zich na het incident terug te trekken.