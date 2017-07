GeenStijl lanceert nieuwe layout met mediastunt

Website GeenStijl was dinsdagochtend tijdelijk onbereikbaar. Media meldden dat de site waarschijnlijk protesteerde tegen de recente overname door de Vlaamse uitgever Mediahuis. Toen de site weer online kwam bleek het om een grap te gaan, bedoeld om aandacht te vragen voor de nieuwe layout van de site.

De GeenStijl-redactie hintte de afgelopen uren op een protest vanwege de overname door Mediahuis. Het Twitteraccount van de site deelde een bericht van werknemer Simon Drijver alias Joris von Loghausen, die schreef: „Operation Crashing Eagle is go!” En verborgen in de broncode van de site stond de tekst: „Welkom bij het Mediasterfhuis.”

De site kwam, samen met moederbedrijf TMG, in juni in handen van het Vlaamse Mediahuis. Topman Gert Ysebaert liet de afgelopen maanden in verschillende media weten dat er voor de omstreden website geen plaats is binnen het concern.

In mei van dit jaar kwam GeenStijl in opspraak nadat de site haar reaguurders over een kritische Volkskrant-journaliste vroeg: „Zou u haar doen?” Daarop werd de journaliste bedolven onder verkrachtingsfantasieën. Ruim honderd vrouwen uit de media ondertekenden een manifest waarin adverteerders werden opgeroepen niet meer op GeenStijl en haar videosite Dumpert te adverteren.

