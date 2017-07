Akkoord over nieuwe Waalse regering

De christen-democratische partij CdH en liberale partij MR hebben een akkoord bereikt over de vorming van een nieuwe Waalse regering. Dat hebben de voorzitters van de twee Franstalige partijen zojuist bekendgemaakt op Twitter.

Samen behalen de partijen een nipte meerderheid in het parlement: 38 van de 75 zetels. Om 16 uur volgt een persconferentie waarin meer bekend wordt gemaakt over het akkoord en wie de posten gaan invullen. Bekend is wel al dat MR de nieuwe premier zal leveren.

Regering zonder PS

Halverwege juni stapte CdH uit alle regeringen met de Parti Socialiste (PS). CdH-partijvoorzitter Benoît Lutgen wilde zich met die stap distantiëren van de door schandalen geplaagde partij.

De Parti Socialiste kwam vorige maand in opspraak toen bleek dat onder meer de Brusselse PS-burgemeester Yvan Majeur naast zijn functie werd betaald om aanwezig te zijn bij vergaderingen als bestuurder van een daklozenorganisatie. Het was onduidelijk of de burgemeester ook bij die vergaderingen aanwezig was geweest. Mayeur stapte vervolgens op.

De Parti Socialiste was tot voor kort oppermachtig in Franstalig België. Het is voor het eerst in bijna dertig jaar dat de PS niet in de Waalse regering zit. Voor de Brusselse regering en de regering van de Franse gemeenschap zijn nog geen nieuwe regeringen gevormd. In Brussel heeft de PS sinds 1989 - toen die regering na een staatshervorming werd opgericht - altijd in het kabinet gezeten, in de Franse gemeenschap ontbrak PS voor het laatst in 1988.