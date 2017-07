Zelf kiezen

Terwijl mijn vrouw in een winkel een portemonnee uitzoekt, wordt mijn aandacht getrokken door een man en een vrouw die koffers kopen. De dreumes die erbij is, krijgt ook een koffertje, hij mag zelf de kleur kiezen. „Roze!”, zegt hij vastberaden. „Nee, neem nou een blauwe”, probeert de vader te overtuigen. Maar de moeder grijpt heldhaftig in: „Als hij een roze wil dan wordt het roze.” Dan schiet de verkoopster de vader te hulp: „Die roze heeft geen slotje, hoor.” „Maar je wil toch wel een slotje op je koffer!”, roept de vader. Het jongetje knikt.

