Minstens 15 doden bij aanslag in Pakistan

Bij een explosie in Pakistan zijn maandag minstens vijftien mensen om het leven gekomen, onder wie drie agenten. Een bom ging af in de buurt van een groentenmarkt in de oostelijke stad Lahore. Volgens de politie gaat het om een zelfmoordaanslag, schrijft de Pakistaanse krant The Express Tribune. Tientallen mensen raakten gewond.

Volgens laatste berichtgeving zijn er zelfs minstens 25 doden gevallen en bijna 40 mensen gewond geraakt. De lokale overheid van de provincie Punjab heeft de actie op Twitter veroordeeld.

Een politiechef spreekt van een zelfmoordaanslag. De dader zou met een motor zijn ingereden op een groep burgers en politieagenten.

In Lahore, de hoofdstad van de regio Punjab, vinden vaker aanslagen plaats. Bij een explosie eerder dit jaar tijdens een demonstratie kwamen meer dan zeventig mensen om het leven. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.