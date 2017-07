IMF stelt groeiprognose VS en VK naar beneden bij

De economieën van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zullen dit jaar en volgend jaar minder hard groeien dan aanvankelijk de verwachting was. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat maandag zijn driemaandelijkse prognose heeft gepubliceerd van de wereldwijde economische groei. Over de groei in de eurozone heeft de organisatie daarentegen juist positievere verwachtingen dan voorheen.

Voor de VS stelde het IMF de groeiverwachting voor dit jaar bij van 2,3 naar 2,1 procent. Dat komt deels doordat de groei in de eerste drie maanden van 2017 tegenviel, maar vooral doordat het Fonds er niet meer vanuit gaat dat het beleid van president Trump op korte termijn een stimulans gaat vormen voor de Amerikaanse economie. Voor 2018 heeft het IMF het verwachte groeicijfer om die reden zelfs teruggeschroefd van 2,5 naar 2,1 procent. Vorig jaar groeide de economie in de VS met 1,6 procent.

Over de economische toekomst van het Verenigd Koninkrijk bestaat veel onzekerheid, gezien de Brexit die over ruim anderhalf jaar een feit moet zijn. Dat was voor het IMF echter niet de reden de groeiverwachting voor de Britten te temperen. In het eerste kwartaal van dit jaar “was de economische activiteit zwakker dan verwacht”, dus voorspelt het IMF dit jaar een groei van 1,7 procent in plaats van 2 procent. Voor 2018 staat de verwachting onveranderd op 1,5 procent.

Wereldwijde groei blijft op koers

Algemeen gezien blijft het herstel van de wereldwijde economie de komende anderhalf jaar op koers, denkt het IMF. De prognosecijfers voor de wereldeconomie zijn hetzelfde gebleven als drie maanden geleden: 3,5 procent groei dit jaar en 3,6 procent in 2018. Drie maanden geleden verhoogde het IMF die ramingen nog, iets dat sinds de financiële crisis amper gebeurd was.

In de eurozone, waar de economie vorig jaar met 1,8 groeide, nam de vraag de afgelopen maanden toe. Daardoor heeft het IMF de groeiramingen naar boven bijgesteld voor meerdere grote Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Het IMF gaat nu uit van een groei in de eurozone van 1,9 procent dit jaar, 0,2 procentpunt hoger dan voorheen. Voor 2018 ging de schatting omhoog van 1,6 naar 1,7 procent.

Ook in veel andere delen van de wereld ziet de economische toekomst er volgens het IMF beter uit dan eerst. Zo voorspelt de VN-organisatie nu hogere groei voor onder andere Canada, Japan, India en Turkije. Verder lijkt het erop dat Brazilië zijn recessie achter zich laat en is de verwachting voor China in 2017 iets omhoog gegaan (van 6,6 naar 6,7 procent groei, hetzelfde cijfer als vorig jaar).

Risicofactoren

Het IMF waarschuwt wel voor een aantal risicofactoren dat ervoor kan zorgen dat de groei toch minder mooi uitpakt. Het is bijvoorbeeld moeilijk te voorspellen wat er uit de Brexitonderhandelingen gaat komen, en in hoeverre Trump zijn protectionistische agenda gaat doordrukken. “Dat kan schadelijk zijn voor het vertrouwen in de economie en kan investeerders afschrikken”, waarschuwt het IMF.

Daarnaast kijkt het IMF met enige bezorgdheid naar China, waar het een mogelijke kredietbubbel waarneemt. Als die klapt, kunnen de economische gevolgen zich verspreiden naar andere landen. Ook “toenemende geopolitieke spanningen” - bijvoorbeeld die tussen Rusland en de VS, of Turkije en Europa - zijn volgens het IMF een mogelijke bedreiging voor de economische groei.