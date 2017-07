50Plus doet toch mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Ouderenpartij 50Plus doet in maart volgend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Helmond, Lelystad en Gooise Meren. In Leeuwarden, waar in november vervroegd herindelingsverkiezingen worden gehouden, neemt de partij van Henk Krol dit jaar al deel. „In 85 gemeenten waren initiatieven om namens 50Plus mee te doen”, zegt partijvoorzitter Jan Zoetelief. „Maar we willen niet dat het uit de klauwen loopt. Als het ergens lokaal misgaat, straalt dat ook af op de partij als geheel.”

Aan de bescheiden lokale deelname is een lange interne strijd binnen 50Plus vooraf gegaan. Oprichter Jan Nagel was zo bang voor „gedoe met baantjesjagers” dat hij in 2010 liet vastleggen dat de partij niet zou concurreren met lokale partijen, zoals het door hemzelf opgerichte Leefbaar Hilversum.

Hevige ruzie

Dat 50Plus op lokaal niveau niet mocht deelnemen, leidde tot hevige ruzie binnen de partij. Dat liep vier jaar geleden zo hoog op dat het toenmalige bestuur opstapte en andere leden uit onvrede besloten in 2014 onder de naam OPA zelfstandig mee te doen in een veertigtal gemeenten.

Maar aangezien Nagel van 50Plus wel een ledenpartij had gemaakt, konden de leden vorig jaar besluiten dat deelname aan lokale verkiezingen nu toch gewenst is.

Daar werden door het partijbestuur wel allerlei eisen aan verbonden, zoals een minimum aantal leden en een goede uitslag voor de partij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Ook zou niet met lokale ouderenpartijen geconcurreerd moeten worden.

Jan Zoetelief, die vorige maand tot partijvoorzitter werd gekozen, verdedigt de draai. „In de kern is het goed dat een landelijke partij die wil doorbreken haar leden ook de kans biedt lokaal actief te worden.”

Van de 85 lokale afdelingen die zich aanmeldden, zijn verreweg de meesten afgewezen. Naast de zeven die toestemming hebben gekregen is het partijbestuur met nog zeven anderen in gesprek. Amsterdam, Tilburg, Breda, Den Bosch, Hardenberg, Veldhoven en Valkenswaard horen in het najaar of ze onder de vlag van 50Plus mee mogen doen.

„We hebben daar vooral nog zorgen over de kwaliteit van de personen die op de lijst komen. We willen koste wat kost belangenverstrengeling, dubbele petten en nepotisme voorkomen”, zegt Zoetelief. Middels „diepteinterviews” moet worden vastgesteld dat personen die 50Plus willen vertegenwoordigen „van onbesproken gedrag zijn” en „niet opeens hun dochter op de lijst zetten”.

Rotterdam meest opvallend

Van de al uitverkoren afdelingen is Rotterdam de meest opvallende. 50Plus mengt zich daar in de strijd nadat de PVV van Geert Wilders al besloot mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Rotterdam heeft ondertussen steun gekregen van Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Denk is nog in gesprek met de lokale moslimpartij NIDA of kan worden samengewerkt of dat de partij onder leiding van ex-PvdA’er Tunahan Kuzu toch zelf een lijst samenstelt.

Het is bovendien opmerkelijk dat Eindhoven, Apeldoorn en Lelystad zijn geselecteerd, omdat 50Plus had aangegeven zich niet te willen storten op gemeenten waar ouderen al met een eigen partij vertegenwoordigd zijn in de raad. Volgens Zoetelief zijn met de bestaande seniorenpartijen in Apeldoorn en Eindhoven goede afspraken gemaakt.

Dré Rennenberg, fractievoorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven, ontkent dat echter ten stelligste. „Wij zitten hier al 24 jaar in de raad en hebben besloten dat we onder onze eigen naam verder willen.” Volgens Rennenberg is door de leiding van 50Plus twee jaar geleden beloofd dat die partij niet in Eindhoven mee zou doen. „We waren hoogst verbaasd toen we een paar weken geleden hoorden dat ze dat toch doen. Daar is met ons totaal geen overleg over geweest.” Rennenberg was vanwege de landelijke ouderenbelangen aangesloten bij 50Plus, maar zegt zijn lidmaatschap van de partij nu op.