35 doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn maandagochtend zeker 35 mensen om het leven gekomen. Meer dan veertig mensen zijn gewond geraakt, aldus Reuters.

De aanslagpleger liet de bom afgaan in het westelijke deel van de stad, vlakbij het huis van een overheidsfunctionaris. In dit deel van de stad wonen veel sjiitische Hazara’s.

Zabihullah Mujahid, een woordvoerder van de Talibaan, heeft op Twitter de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het doel was om twee bussen op te blazen die al twee maanden onder toezicht stonden. Eén bus, die eigendom is van het ministerie van Mijnen, is verwoest. Ook drie auto’s en vijftien winkel liepen zware schade op.

De Talibaan hebben de afgelopen dagen meerdere aanslagen gepleegd in Afghanistan, in de strijd met de door het Westen gesteunde regering en de NAVO-coalitie. Er zijn in zeker zes provincies gevechten gaande. Zo werden er in twee dagen tijd twee politiebureau’s ingenomen door Talibaanstrijders, waarbij enkele agenten omkwamen. Ook werd er een belangrijke snelweg naar Kabul afgesloten.

In het eerste halfjaar van 2017 zijn zeker 1.662 burgers om het leven gekomen bij aanslagen in Afghanistan.

De Talibaan voerden een schrikbewind in Afghanistan toen ze aan de macht kwamen in 1996. Na een lange oorlog werden ze verdreven. De moslimextremistische militanten zijn inmiddels terug. Meerdere steden in het land zijn veroverd en er wordt een poging gedaan te moderniseren.