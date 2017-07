Prins William: laatste telefoontje duurde te kort

Voor het eerst sinds het verongelukken van prinses Diana, nu bijna twintig jaar geleden, hebben de Britse prinsen William en Harry zich in het openbaar uitgebreid uitgelaten over de dood van hun moeder. In een nieuwe documentaire van televisiezender ITV praten de twee onder meer over het laatste gesprek dat ze met ‘Lady Di’ hadden.

Prins William noemt de documentaire, die zondagavond verschijnt, “een hommage van haar zonen”. Op eerste beelden is te zien hoe de Britse kroonprins en zijn broer foto’s van hun moeder bekijken. “We hebben nog nooit zo publiekelijk over haar gesproken”, aldus William. “Maar we voelden dat dit het moment was om dat te doen.” Daarna voegt hij eraan toe dat dit meteen ook de laatste keer is.

‘Voor altijd spijt’

Een van de openhartigste passages in de documentaire – waarover de BBC zondag al uitgebreid schrijft – is het moment waarop William en Harry voor het laatst contact hadden met hun moeder. De twee prinsen logeerden op dat moment bij hun grootmoeder, koningin Elizabeth, op het landgoed Balmoral toen hun moeder vanuit Parijs belde.

Omdat de prinsen (dan 15 en 12 jaar oud) graag verder willen spelen met hun neefjes en nichtjes proberen ze dat gesprek zo kort mogelijk te houden. Waarover wordt gesproken zegt William in de documentaire niet, maar wel dat hij “voor altijd spijt heeft” van hoe kort hun laatste gesprek was:

“Harry en ik wilden snel afscheid nemen, je weet wel, ‘we spreken je later’… Als ik had geweten wat er zou gebeuren dan had ik veel minder blasé gereageerd.”

Een ondeugende moeder

Ook spreken William en Harry over wat voor “ondeugende ouder” Diana als moeder was. “Ze kwam kijken als wij gingen voetballen, verstopte snoepjes in onze sokken”, aldus Harry. “Een van haar lijfspreuken was: je kunt zo ondeugend zijn als je maar wilt, zolang je maar niet betrapt wordt.”

Prinses Diana was tussen 1981 en 1996 getrouwd met prins Charles, de oudste zoon van koningin Elizabeth. Ze was bijzonder populair bij het Britse volk, die massaal rouwden nadat ze op 31 augustus 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs om het leven kwam. De auto waarin Diana zat reed veel te hard, in een poging paparazzi te ontlopen.