Nu kwam Jordan Spieth een inzinking te boven

Hij had geleerd van het drama op de Masters vorig jaar, had Jordan Spieth gezegd. Hoe hij halverwege de slotronde liefst vijf slagen voorsprong had en onbedreigd op weg was naar de tweede titel op Augusta, de mooiste in het golf. Hoe hij toen op de twaalfde hole die titel zag verdwijnen, twee keer in het water en toen nog één keer in het zand. Zo’n historische inzinking zou hij, Jordan Alexander Spieth uit Dallas, niet snel meer beleven.

Maar daar stond hij zondag, zijn drie slagen voorsprong al verdwenen, al minstens een kwartier naast enkele vrachtwagens met golfuitrusting op de driving range van Royal Birkdale, zijn bal tientallen meters achter het dichtstbijzijnde publiek op de dertiende hole, terwijl hij die toeschouwers als een verkeersleider uit zijn zicht dirigeerde. De titel op het Brits Open, ook wel The Open, was al verder weg geraakt na enkele slordige korte putts op de eerste holes. Nu had hij op deze dertiende zo waanzinnig slecht afgeslagen, dat zijn bal diep in het gras op een heuvel ver rechts naast de fairway was gekomen. Hij koos voor een strafslag en besloot van de optie gebruik te maken de bal zo ver als hij wilde naar achteren te leggen, als het maar in een directe lijn was. Vandaar dat hij midden op de driving range stond. Het was al kwaad, maar werd deze keer niet erger. Integendeel. Deze onvermijdelijke catastrofe werd ‘slechts’ een bogey, hij liep maar één slag schade op ten opzichte van zijn enige overgebleven concurrent, landgenoot Matt Kuchar. Vijf holes later was hij kampioen, afgetekend nog. Spieth werd de tweede golfer na Jack Nicklaus, die voor zijn 24ste – dat wordt Spieth deze week – drie van de vier majors wint. Ook werd hij de jongste winnaar van The Open na de Spanjaard Seve Ballesteros in 1979 – toen was hij 22 – die won na onder meer een bal vanaf een parkeerplaats te hebben moeten slaan.

De beslissende putt:



Weer een mooi verhaal

De comeback van Spieth was niet alleen fenomenaal om te aanschouwen, het was de ultieme revanche op het drama op Augusta van vorig jaar. Daarnaast werd het een toevoeging aan de reeks prachtige verhalen die de majors de afgelopen twee seizoenen hebben voortgebracht. Naast de twee met Spieth als hoofdpersoon, was er bijvoorbeeld de langverwachte eerste majortitel voor de Spanjaard Sergio Garcia, dit jaar op de Masters en het gevecht tussen de Zweed Henrik Stenson en de Amerikaan Phil Mickelson, vorig jaar op The Open op Royal Troon, dat in pure kwaliteit al vergeleken werd met legendarische Duel in the Sun uit 1977 tussen Tom Watson en Jack Nicklaus.

Het niveau was een jaar later op een winderig en veelal grauw Royal Birkdale in Southport, boven Liverpool, niet vergelijkbaar. Maar de spanning en de pure waanzin van vooral die laatste paar holes op zondag, maakten het er niet minder leuk op om naar te kijken. Spieth, die met zijn finesse en techniek zichzelf alle vier de dagen bovenin had genesteld, tegen die linke Kuchar, geroemd om zijn altijd constante en degelijke spel. Die arme Kuchar. 39 en zoals ze in Amerika zeggen: always a bridesmaid, never a bride. Tientallen miljoenen dollars al bij elkaar gespeeld, tientallen toptiennoteringen op toernooien van klein tot allergrootst. Maar nog nooit won hij een major. Hij was niet zo dichtbij geweest als dit weekend op The Open, maar constantheid legde het weer eens af tegen een klein beetje magie.

Joost Luiten presteerde drie dagen vrij constant op Royal Birkdale, maar zakte zondag in de laatste ronde toch weg in het klassement. Met een score van +3 na een ronde met dezelfde cijfers eindigde hij als gedeeld 46ste, onder meer op gelijke hoogte met de Belg Thomas Pieters. Luiten stond tot en met zaterdag in de subtop van het klassement en hoopte met een goed slot de toptien binnen te gaan. Dat lukte niet, met vijf bogeys en twee birdies in zijn laatste ronde. Een „deceptie” noemde de Nederlander het op Golf.nl.

Nu al een van de groten

„Is Jordan Spieth something else?”, tweette achttienvoudig majorwinnaar Nicklaus, inmiddels 77, nog tijdens de comeback van zijn jonge landgenoot. Dat wisten de meesten al wel vanaf het moment, pas vijf jaar geleden, dat Spieth zijn profcarrière begon. En al helemaal na 2015, toen hij zijn eerste twee majors (Masters en US Open) won en aan het einde van het jaar elke award won die de PGA kon uitreiken. Met zijn derde major is hij nu al een van de groten, vooral omdat hij nog zo jong is. Hij wordt constant vergeleken met zijn landgenoot en veertienvoudig majorwinnaar Tiger Woods. Zo is Woods de enige andere golfer die tien titels op de PGA Tour won voor zijn 24ste – Spieth won zijn tiende eind vorige jaar maand tijdens het Travelers Championship. ‘Golden child’ wordt hij genoemd, de toekomstige opvolger van de man die tevergeefs in de nadagen van zijn carrière nog probeert terug te komen en recent nog aangehouden werd in zijn auto onder invloed van te veel pijnmedicatie.

„Een droom die uitkomt”, noemde Spieth het winnen van de titel. Hij werd eraan herinnerd hoe hij vorig jaar wijn had gedronken uit de trofee, de Claret Jug, en dat dat spelers ongeluk zouden brengen als ze zelf nog eens wilden winnen. „Ik begon het vandaag bijna te geloven.”