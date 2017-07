Handelsplatform MarketAxess verruilt Londen voor Amsterdam

Eén van de grootste obligatiehandelsplatforms ter wereld, MarketAxess, verhuist zijn uitvalsbasis voor de EU van Londen naar Amsterdam. Topman Rick McVey zegt zondag in The Financial Times dat de keuze op Nederland is gevallen vanwege de centrale ligging in Europa en de gunstige houding van de toezichthouders ten opzichte van handelsplatforms.

Het Amerikaanse MarketAxess kiest ervoor uit Groot-Brittannië te vertrekken vanwege alle onzekerheid rond brexit. Hoewel Britse ministers aansturen op een gunstige deal voor het bedrijfsleven heerst er bij McVey toch angst voor een harde breuk als er in 2019 nog helemaal geen overeenkomst is gesloten:

“Nu de tijd voortschrijdt moeten we inspelen op de onzekere toekomst. We hopen dat er een overgangsdeal komt, maar bereiden ons voor op het ergste [...] We zijn klaar om ruim voor brexit te vertrekken.”

MarketAxess heeft wereldwijd 630 medewerkers en heeft een marktwaarde van ruim 7 miljard dollar (ruim 6 miljard euro). Hoeveel banen er gemoeid zijn met de overstap naar Amsterdam is niet bekend.

Hoewel veel banken en verzekeraars hun brexit-plannen al wel bekend hebben gemaakt is MarketAxess het eerste handelsplatform dat daarmee komt. Onlangs werd duidelijk dat Bank of America de EU-activiteiten naar Dublin verplaatst. Citigroup, Morgan Stanley en Deutsche Bank kiezen voor Frankfurt. Banken zouden zich vooral vanwege het bonusplafond niet in Amsterdam willen vestigen.

Wethouder Kajsa Ollongren van Economische Zaken zei in mei tegen het Financieele Dagblad dat de hoofdstad andere voordelen heeft, zoals het woongenot, de digitale connectiviteit en de snelle verbinding met de rest van Europa. Ze zei in gesprek te zijn met zo’n zestig bedrijven uit de financiële sector.