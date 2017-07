Groenewegen pakt prestigieuze sprintzege in Parijs

De Nederlander Dylan Groenewegen heeft de laatste etappe van de Tour de France gewonnen. In een vroeg aangetrokken sprint op de Champs Elysées bleef hij nipt alle andere overgebleven topsprinters voor. De Duitser André Greipel, die de laatste twee keer won in Parijs, eindigde als tweede en de Noor Boasson Hagen als derde.

Groenewegen was deze Tour de France al een keer derde en een keer tweede geworden, maar Marcel Kittel bleek steeds te sterk. De Duitser viel in de Alpen uit en dus was het nu eindelijk de beurt aan de 24-jarige Lotto Jumbo-renner. Het was zijn eerste overwinning in de Tour en de eerste Nederlandse zege in Parijs sinds 1988 toen Jean-Paul van Poppel er de sprint won.

“Als je dan toch moet winnen, is dit wel een mooie dag”, reageerde de geëmotioneerde Groenewegen bij de NOS. “De sprint leek een eeuwigheid te duren, maar ik ging gewoon. Vandaag, op de belangrijkste dag voor sprinters, laten we zien hoe het wel moet. We hebben onze benen laten spreken en iedereen de mond gesnoerd.”

De eerste ronden op het circuit in Parijs waren wat gevaarlijk omdat het eventjes regende, maar valpartijen bleven uit. In de laatste ronde probeerde Zdenek Stybar met een aanval nog een sprint te voorkomen, maar de sprintploegen haalden hem ruim voor de finish terug.

Daarvoor reed een kopgroep van negen renners (Chavanel, Impey, Lutsjenko, Schär, Küng, Erviti, Smith, Burghardt en Vermote) enige tijd vooruit, maar die kreeg nooit meer dan zo’n twintig seconden voorsprong.

De zege van Groenewegen was de tweede voor het Nederlandse Lotto-Jumbo-team. Woensdag won Primož Roglič de zware bergetappe over de Galibier naar Serre Chevalier.

Vierde tourzege Froome

De aanloop naar Parijs ging in het voor de slotetappe gebruikelijke wandeltempo, waarbij de leiderstrui van Chris Froome uiteraard geen moment in gevaar kwam. Zoals de traditie voorschrijft, dronk hij alvast een glaasje champagne op de fiets.

Benoit Tessier/EPA

De in Kenia opgegroeide Brit heeft de Tour nu voor de vierde keer gewonnen. Froome nadert daarmee grootheden Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain die allen vijf keer een Tourzege behaalden: “Ik ben een bevoorrecht mens dat ik in de positie kom om op gelijke hoogte te komen met zulke grote renners”, zei Froome in Parijs.

De Colombiaan Rigoberto Urán, die vooraf niet tot de grote favorieten werd gerekend, eindigde op slechts 54 seconden als tweede en de Fransman Romain Bardet completeert het podium. Bardet hield na de tijdrit van zaterdag precies één seconde voorsprong over op Mikel Landa, een ploeggenoot van Froome bij Sky.

Bauke Mollema, die deze Tour niet voor het algemeen klassement ging en een etappe pakte, is op de zeventiende plaats toch de beste Nederlander. In totaal reden twaalf van de vijftien gestarte Nederlanders de Ronde van Frankrijk uit.

Bauke Mollema in actie tijdens de slotetappe van de Tour de France naar Parijs. Bas Czerwinski/ANP

Andere klassementen

Sunweb-renner Michael Matthews wint de groene trui voor het puntenklassement en zijn kamergenoot Warren Barguil de bolletjestrui als beste klimmers. Beide renners wonnen twee etappes. Sunweb beleeft daarmee na de winst van Tom Dumoulin in de Giro d’Italia opnieuw enorm succes in een grote ronde.

De Brit Simon Yates van Orica-Scott wint het jongerenklassement en daarmee de witte trui met iets meer dan twee minuten voorsprong op de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes.