Een Tourzege als een zakelijke transactie

Het ontbrekende applaus na de laatste persconferentie van de Tourwinnaar vatte de vierde zege van Chris Froome perfect samen: het was er niet een om over dertig jaar in een documentaire te vatten.

Deze derde zege op rij was een zakelijke transactie, leunend op cijfermatigheden in de vorm van maximale hartslagen, wattages en het dikste kasboekje.

Toen Froome in het Sky-house in Nice samen met experts naar het routeboek van de 104de Tour de France keek, concludeerde hij al snel dat organisator A.S.O. hem met de route geen dienst had bewezen. Het parcours – nog geen veertig tijdritkilometers, slechts drie aankomsten bergop en veel vlakkige overgangsetappes – was hem verre van op het lijf geschreven. De Brit moet het juist hebben van zijn tijdritcapaciteiten, en hij kan zijn concurrentie de genadeklap toedienen als de finishlijn bovenop een berg ligt.

Dus besloot Sky de overmacht die ze aankochten uit te venten. De capaciteiten van Froome alleen waren onvoldoende voor het geel dit jaar. Maar met vier Tourwinnaars in de dop – de eerste geletruidrager in deze Tour Geraint Thomas, Mikel Landa, Mikel Nieve en Michal Kwiatkowski – was het te doen.

Terugblikkend kan echter gesteld: de basis voor zijn vierde zege legde Froome alleen, in de natte straten van Düsseldorf. Hij nam risico in de korte tijdrit, bleef overeind en werd achter ritwinnaar en ploeggenoot Thomas zesde.

Hij zette zijn belangrijkste rivalen voor het algemeen klassement op dag één al op meer dan een halve minuut. Mensen die in Düsseldorf zachtjes fluisterden dat de Tour de France reeds was beslist, hebben gelijk gekregen.

De eerste klimopdracht naar La Planche des Belles Filles werd een prestigeduel: Froome legde het op explosiviteit en lef af tegen Fabio Aru, die op twee kilometer voor het einde aanviel en de ritzege pakte. Aru was getergd nadat hij op ‘zijn’ eiland Sardinië niet aan de Giro kon beginnen vanwege een hardnekkige blessure. In Frankrijk kwam hij de zaken rechtzetten. Froome pakte bovenop de col evenwel het geel. En iedereen wist: de voorbije jaren stond hij die trui nooit meer af.

Nu gebeurde dat wel, na een zeldzame inzinking in de Pyreneeën nam Aru de leiding over. De Italiaan was blij, maar wist: mijn Astana legt het af tegen jouw Sky. De euforie duurde maar twee dagen.

Aru verspeelde de leiding

Ronduit zwak was de manier waarop Aru de leiding verspeelde: in de veertiende rit naar Rodez raakte hij op de laatste heuvel achterop en toen Froome dat via zijn radio hoorde, sprintte hij naar boven. Een op papier lastige rit eindigde in een slagveld waar zelfs Sky niet op gerekend had.

In de Alpen moest de coup komen. De verschillen waren klein – amper dertig seconden tussen het geel en nummer drie Bardet – maar in werkelijkheid gaapte er een groot gat. Niet in tijd, maar wel in collectief krachtsverschil – en in budget. Team Sky heeft met 40 miljoen euro per jaar veruit het meest te besteden.

Voor het eerst won Froome de Ronde van Frankrijk zonder een etappezege. Er zullen genoeg mensen zijn die dat glansloos vinden. De Brit zelf interesseerde het niets. Hij wist dat het dit jaar krap zou worden. Dus moest het planmatig, uitgekiend en clean gebeuren.

Geen feest voor de toeschouwers, wel voor de man zelf. Want als hij volgend jaar wint, staat hij tussen een illuster rijtje grootheden: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain. Een hele eer, vond hij. Met of zonder applaus.

Chris Froome: Vierde Tourzege De Brit Chris Froome kon zondag tijdens de rit al traditioneel aan de champagne. De renner van de Sky-ploeg schreef zondag voor de vierde keer de Tour de France op zijn naam. De strijd om de andere podiumplaatsen werd zaterdag nog spannend. De nummer twee Romain Bardet verloor zo veel tijd tijdens de tijdrit dat de Fransman in het klassement werd gepasseerd door de Colombiaan Rigoberto Urán en slechts één seconde voorsprong overhield op nummer vier Mikel Landa.

Mikel Landa: Hij ging makkelijker omhoog dan de winnaar De meesterknecht die sterker is dan zijn kopman. Want zo was het wel deze Tour, in elk geval bergop: de Spanjaard Mikel Landa reed eigenlijk alle bergritten makkelijker omhoog dan Chris Froome. Hij had alleen nogal tijd verloren in de openingstijdrit in Düsseldorf. Waar het met bakken uit de hemel kwam, nam Landa geen risico. Zijn diensten zouden nog van levensbelang gaan worden, en niets bleek minder waar. De mooiste demonstratie van Landa’s topvorm volgde in de Pyreneeënrit naar Peyragudes. Landa hield het tempo moordend, en toen Fabio Aru op weg ging naar de gele trui sprong de kleine Spanjaard in zijn kielzog en moest Froome passen. Het kwam hem op een uitbrander van de ploegleiding te staan, maar Landa trok zich daar weinig van aan. Een dag later zat hij mee in de beslissende ontspanning en liep hij bijna twee minuten in op zijn kopman, waardoor hij zich naar de top van het klassement reed. Maar nooit kreeg Landa het kopmanschap toebedeeld: Sky wilde de Tour winnen met Froome. En dus moest Landa zich wegcijferen in het laatste deel van de Tour. Wrang is het dat hij in de slottijdrit één futiele seconde tekortkwam om Romain Bardet van het podium te knikkeren. Volgend jaar mag hij voor eigen kansen gaan. Maar niet bij Sky.

Marcel Kittel: Vijf ritzeges en record; geen groen voor meestersprinter Elke sprint waaraan Marcel Kittel meedeed, wist hij te winnen; vijf uit vijf. Het maakte hem de succesvolste Duitser in de Tour aller tijden, met veertien etappezeges. Op zijn explosiviteit stond absoluut geen maat. Hij haalde weliswaar niet de hoogste topsnelheid – dat deed Dylan Groenewegen – maar dat had een oorzaak: het laatste stuk reed Kittel alleen tegen de wind in, waar anderen zich achter zijn brede schouders in gang konden trekken. Het sprookje-Kittel begon in etappe twee. Tot tranen geroerd was hij toen hij, die ochtend vertrokken uit zijn vaderland, als eerste over de streep kwam in Luik; het perfecte cadeau aan de Duitse wielerfans, die de wielersport het voorbije decennium de rug hadden toegekeerd na dopingschandalen. Daarna won hij etappe zes, zeven (die was wel heel nipt, hij hield een paar millimeter over op de Noor Edvald Boasson Hagen), tien en elf. Lang zag het ernaar uit dat Kittel de groene puntentrui naar Parijs zou brengen. Maar de nummer twee in het puntenklassement, Michael Matthews, bleef loeren op een inzinking. En die kwam in de bergen. Kittel viel in de zeventiende etappe en huilend nam hij plaats in de ploegleiderswagen. Een trieste afgang van een groot sprinter. Het groen ging naar Matthews.