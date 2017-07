Twee doden na schietpartij Israëlische ambassade Jordanië

Bij een schietpartij op het ambassadecomplex van Israël in de Jordaanse hoofdstad Amman zijn twee mensen om het leven gekomen.

Volgens de politie gingen twee Jordaanse mannen die voor een meubelbedrijf werken de ambassade binnen. Eén van hen zou hebben ingestoken op een Israëlische ambassademedewerker en vervolgens zijn doodgeschoten. Het andere slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Ook is er nog een gewonde gevallen.

De toch al zwaarbeschermde ambassade is volledig afgesloten. Israël heeft nog niet gereageerd op het incident en heeft media verboden erover te berichten.

Volkswoede tegen Israël

In Jordanië is grote publieke woede over de metalen detectiepoortjes die Israël heeft geplaatst rond de Tempelberg in Jeruzalem. Daardoor hebben moslims geen vrij toegang meer tot de heilige Al-Aqsa-moskee. De Jordaanse overheid heeft Israël opgeroepen de poortjes weer te verwijderen.

Vrijdag gingen duizenden Jordaniërs de straat op om te protesteren tegen Israël. Veel van de zeven miljoen inwoners van Jordanië hebben een Palestijnse achtergrond.