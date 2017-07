Bertens sluit moeizame fase af met zege in Gstaad

Na twee moeizame grandslamtoernooien heeft tennisster Kiki Bertens zondag weer een succes weten te boeken. De Nederlandse won in Zwitserland het WTA-toernooi van Gstaad, door in de finale in drie sets te winnen van Anett Kontaveit uit Estland. Het is voor de vierde keer dat Bertens de beste is bij een toernooi op dat niveau.

Bertens begon voortvarend aan de eerste set, door haar tegenstander – die vlak boven haar staat op de wereldranglijst – twee keer te breken. Even leek die voorsprong meteen weer verloren te gaan, toen de 21-jarige Kontaveit meteen weer twee breaks terugpakte. In de zevende game brak Bertens echter nogmaals de opslag van haar opponent, waarna ze de zet met 6-4 won.

Ook in de tweede set (6-3) viel de beslissing al snel, toen Bertens in de vierde game haar service moest inleveren. In de derde set was de Zuid-Hollandse daartegen oppermachtig en gunde ze Kontaveit slechts één game: 6-1. Na het winnende punt zakte Bertens volgens persbureau huilend in elkaar.

Vroege uitschakeling in Londen en Parijs

De overwinning in Gstaad is voor Kiki Bertens een welkom succes na twee moeizame maanden. Die periode begon op Roland Garros, waar de 25-jarige tennisster al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Een jaar geleden bereikte Bertens in Parijs nog de halve finale. Het grandslamtoernooi van Wimbledon was zo mogelijk nog eerder afgelopen: in de eerste ronde was Sorana Cirstea te sterk.

Wegens een gebrek aan zelfvertrouwen bezoekt Bertens nu een psycholoog, vertelde ze na uitschakeling op Wimbledon

Ook vorig jaar bereikte Kiki Bertens al de finale in Gstaad, maar toen verloor ze in drie sets van Viktorija Golubic. Eerder dit jaar won Bertens al een ander WTA-toernooi in Neurenberg, waar ze in 2016 ook al de beste was. Haar vierde toernooizege in de WTA Tour dateert uit 2012, toen Bertens de finale won in Fez.