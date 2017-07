Artsen baby Charlie ontvangen doodsbedreigingen

Artsen en verpleegkundigen van het kinderziekenhuis in Londen waar op het moment de doodzieke baby Charlie Gard wordt verzorgd, hebben de afgelopen weken duizenden doodsbedreigingen en verwensingen ontvangen. Ook zijn medewerkers en families die hun kinderen kwamen opzoeken op straat lastiggevallen, schrijft de voorzitter van het Great Ormond Street Hospital in een verklaring dit weekend.

Er is veel publieke weerstand tegen de beslissing van het ziekenhuis om de behandeling van de elf maanden oude Gard te staken. Voorzitter Mary MacLeod spreekt van een “shockerende en schandelijke golf van vijandigheid”. Het ziekenhuis heeft contact opgenomen met de politie. McLeod:

“We begrijpen volledig dat emoties hoog oplopen. Maar er is geen excuus voor het lastigvallen van patiënten en families terwijl ze zelf vaak in lastige situaties zitten, of voor het verguizen van toegewijde doctoren en verpleegkundigen.”