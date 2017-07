10 doden gevonden in vrachtwagen in Texas

De Amerikaanse brandweer heeft zondag acht doden aangetroffen in een oververhitte aanhangwagen in Texas. Twee andere inzittenden van de wagen overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers werden gevonden met nog eens tegen de dertig andere vermoedelijk illegale migranten, onder wie ook twee kinderen.

ANP meldde eerder op basis van lokale media dat er sprake was van twee kinderen onder de doden, maar politiechef William McManus van San Antonio zei tegen CNN dat alle doden volwassen mannen zijn.

McManus gaat er van uit dat er sprake is van mensensmokkel en noemt het incident “een verschrikkelijke tragedie”. De chauffeur van de vrachtwagen is gearresteerd. Het is nog onduidelijk waar de truck en de mensen precies vandaan komen. Ongeveer achttien van de inzittenden zijn nog in levensgevaar vanwege oververhitting en uitdroging.

De groep werd gevonden op de parkeerplaats van een supermarkt, nadat een beveiliger benaderd werd door iemand uit de truck die vroeg om water. Na inspectie bleken tientallen mensen zonder water en airco in een truck te zitten. Het was binnen zo’n 37 graden Celsius.

‘Geen geïsoleerd incident’

Een aantal vluchtte een nabijgelegen bos in. De politie is bezig met een zoekactie, waarbij onder meer een helikopter is ingezet. McManus: “Het is geen geïsoleerd incident. Gelukkig wisten we deze te vinden, gelukkig zijn er mensen die het hebben overleefd.”

De ICE, de Amerikaanse immigratiedienst, zal de overlevenden nadat ze behandeld zijn ondervragen.

Bekijk hier de toelichting van de lokale politie en brandweer:



President Donald Trump wil een muur bouwen tussen Mexico en de VS om illegale immigratie een halt toe te roepen en hij wil Mexico daar voor laten betalen. Elk jaar proberen tienduizenden mensen vanuit Mexico de illegale oversteek naar de VS te maken.

De Republikeinse senator John Cornyn van Texas roept naar aanleiding van de tragedie op tot betere grensbewaking.