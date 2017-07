Voorbereid met de auto op vakantie

Regel tijdig de juiste vignetten (die soms alleen online te koop zijn)

Die zorgeloze tijd dat je alleen nog maar een vignet op je voorruit nodig had als je naar Zwitserland of Oostenrijk op vakantie ging, is allang voorbij. Sterker nog, het wordt steeds moeilijker om ‘stickerloos’ je autovakantie door te komen. Helemaal nu in steeds meer Europese steden zoals Parijs, Berlijn of Rome, zogenaamde milieuzones ontstaan, bedoeld om de luchtkwaliteit te bevorderen. Concreet betekent het dat je niet zo maar met de auto een stad in kunt rijden zonder een vignet.

Doe je dat toch, dan kan dat een fikse boete opleveren, merkte Alexandra Maris (33) die voor haar werk als trainingsactrice in het centrum van de Duitse stad Duisburg moest zijn. „109 euro! Dat doet pijn en zo onnodig. Ik heb notabene in Duitsland gewoond, maar dat er zoveel milieuzones zijn ingevoerd wist ik niet”, vertelt Maris. Maris probeerde het nog telefonisch op een akkoordje te gooien. „Die milieusticker die ik nog niet had kost 14 euro en die wilde ik uiteraard wel betalen. Maar ze waren niet gevoelig voor mijn argumenten.”

Frankrijk

Spanje

Italië

Duitsland

Borden die een milieuzone aangeven in Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland.

Bij de ANWB krijgen ze veel vragen over de milieuzones, vertelt ANWB-woordvoerder Markus van Tol. Zo was er een automobilist die 29 keer geflitst werd in het oude centrum van het Italiaanse Sienna. „Op zoek naar een parkeerplek reed hij al die keren langs het waarschuwingsbord zona traffico limitato waarachter camera’s hangen die kentekens registreren. Maar zo’n bord hangt vaak tussen een wirwar van andere borden, je moet heel scherp zijn om het op te merken.” De beste oplossing? Je auto droppen in een parkeergarage aan de rand van de stad en te voet verder.

Het is daarbij ook aan te bevelen vóór je reis al te checken of je door een sticker-zone komt. Niet alle vignetten zijn namelijk ter plekke te koop, soms kunnen ze alleen online worden besteld. „Mocht je bijvoorbeeld van plan zijn met de auto Parijs in te gaan, bestel de milieusticker dan nu”, tipt Van Tol. Dat kost nog geen 5 euro, maar duurt wel een week voor je ’m in huis hebt.



Welke landen kennen tolwegen, -bruggen of -tunnels? En in welke steden vind je milieuzones?