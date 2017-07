Van Vleuten wint La Course

Annemiek van Vleuten heeft zaterdag La Course gewonnen. De renster van Orica-Scott kwam tijdens de vrouwenwedstrijd rond de Tour de France als eerste aan in de afsluitende achtervolgingskoers van 22,5 kilometer in Marseille. Donderdag kwam Van Vleuten in het eerste deel ook als eerste over de streep boven op de Col d’Izoard.

De Britse Lizzie Deignan werd tweede, de Italiaanse Elisa Longo Borghini derde. Van Vleuten startte zaterdag als eerste uit het Stade Vélodrome na haar overwinning afgelopen donderdag, en wist met een ruime voorsprong voor hen te eindigen. Op de streep had Van Vleuten bijna twee minuten voorsprong op de twee. Later op de dag rijden de mannen op dezelfde route de laatste tijdrit van de Tour.

De laatste etappe van La Course werd verreden volgens een vernieuwd concept dat de traditionele wielertijdrit spannender moet maken. De beste twintig van de eerste etappe mochten meedoen aan de tweede koers op zaterdag. Vervolgens werd gestart op basis van tijdverschillen, beginnend met de nummer één.

Hersenschudding

Tijdens de Olympische Spelen in Rio kwam Van Vleuten zo’n tien kilometer voor het einde van de wegwedstrijd ten val. Ze liep daarbij een zware hersenschudding en drie scheurtjes in haar wervelkolom op.