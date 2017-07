Staat van beleg Filipijnen met vijf maanden verlengd

De staat van beleg op het Filipijnse eiland Mindanao blijft nog tot eind dit jaar van kracht. Zaterdag stemde het parlement in met een verzoek van president Rodrigo Duterte tot verlenging van de krijgswet. Dat melden de persbureaus Reuters en AFP. Troepen van Duterte vechten op Mindanao tegen islamitische opstandelingen.

Een ruime meerderheid van het parlement ging akkoord met de uitbreiding van de staat van beleg. Tijdens een speciale gezamenlijke vergadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden 261 van de 321 parlementariërs ermee in. De staat van beleg geldt nu tot 31 december.

De locatie van Mindanao in het zuiden van de Filipijnen.

De staat van beleg op Mindanao is sinds eind mei van kracht, aanvankelijk voor een duur van zestig dagen. Duterte riep de krijgswet uit nadat aan terreurbeweging Islamitische Staat (IS) gelieerde militanten de stad Marawi onder de voet hadden gelopen. De staat van beleg geeft regeringtroepen meer mogelijkheden in de strijd om de stad terug te veroveren. Ze mogen onder meer huiszoekingen doen, een avondklok instellen en wegblokkades opwerpen.

Twee maanden later zijn de islamitische opstandelingen teruggedrongen tot het centrum van Marawi. Nog zestig à zeventig strijders zouden zich daar schuilhouden. Tot nu toe zijn bij de gevechten 100 militairen, 427 guerillastrijders en 45 burgers omgekomen.

Duterte benadrukte vrijdag de noodzaak van de staat van beleg. Ondanks dat er niet veel militanten meer over zijn in Marawi, mag het leger volgens de president niet op zijn lauweren gaan rusten. Duterte wil dat zijn troepen actief blijven in Marawi als alle moslimstrijders straks uitgeschakeld zijn. Zo hoopt de president te voorkomen dat er opnieuw rebellie uitbreekt. “Een lekkage is minder erg wanneer je een stop gebruikt”, aldus Duterte.

Landelijke uitbreiding

Oppositiepartijen vrezen dat Duterte de staat van beleg niet meer opheft en uitbreidt naar de rest van het land. Op dat laatste zinspeelde de president in mei al. Hij zei dat een landelijke staat van beleg een goed idee zou zijn om te voorkomen dat IS ook buiten Mindanao voet aan de grond krijgt. Buiten het parlementsgebouw protesteerden zaterdag enkele tientallen demonstranten tegen de krijgswet.

Onder dictator Ferdinand Marcos leefde de Filipijnse bevolking van 1972 tot 1981 in een staat van beleg. Dankzij de maatregel had Marcos ruimschoots de gelegenheid om politieke tegenstanders, journalisten en activisten te ontvoeren en te martelen.