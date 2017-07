Staakt-het-vuren ten oosten van Damascus bereikt

Het Syrische leger heeft zaterdag een staakt-het-vuren afgekondigd in het gebied Oost-Ghouta, gelegen ten oosten van de hoofdstad Damascus. Dat heeft de krijgsmacht zaterdag laten weten, meldt persbureau Reuters. Het bestand is om 12.00 lokale tijd (11.00 uur Nederlandse tijd) ingegaan.

De regio strekt zich uit van noordoostelijk tot oostelijk gelegen voorsteden van Damascus. In de zes jaar die het Syrische conflict nu duurt is het gebied grotendeels beheerst door rebellen, die strijden tegen het regime van president Bashar al-Assad. Een van de in de regio opererende strijdgroepen, Failaq al-Rahman, zei de wapenstilstand te verwelkomen.

Eerdere grote wapenstilstand

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er enkele incidenten geweest sinds het middaguur, maar wordt het bestand verder goeddeels gehonoreerd. Het staakt-het-vuren volgt op een grotere wapenstilstand die eerder deze maand na overleg tussen de VS, Rusland en Jordanië werd afgekondigd voor het zuidwesten van Syrië.

Oost-Ghouta was de regio die in 2013 werd getroffen door een gifgasaanval. Rebellen en externe waarnemers stellen dat het leger van Assad verantwoordelijk is voor de aanval. Damascus ontkent dit.

De ligging van Damascus: