Home Alone-acteur John Heard (72) overleden

De Amerikaanse acteur John Heard, vooral bekend van zijn rol uit de Home Alone-films, is zaterdag overleden. Hij werd dood aangetroffen in een hotel in Palo Alto. Heard is 72 jaar geworden.

Heard speelde in de jaren 90 de rol van Kevins vader in Home Alone 1 en 2. Daarnaast had hij een rol in de tv-serie The Sopranos, waarvoor hij werd genomineerd voor een Emmy. Daarnaast speelde Heard in Battlestar Galactica, CSI: Miami, Prison Break en Sharknado.

De iconische scène uit Home Alone, waarin de familie ontdekt dat Kevin kwijt is:



Heard was herstellende van een rugoperatie. Over zijn doodsoorzaak is nog niets naar buiten gebracht, maar de politie gaat niet uit van een misdrijf. Heard speelde tot en met dit jaar in films en series.

John Heard laat twee kinderen na.