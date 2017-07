Froome wint zonder opsmuk en zonder applaus

Als door de speaker van het Stade Vélodrome in Marseille de naam van Romain Bardet schalt, schreeuwen vijftienduizend mensen hun keel schor. Overal wapperen de vlaggen van AG2R, zijn team. Bardet staat tweede, 23 seconden achter de gele trui, en de Fransen koesteren vurig de hoop dat er over iets meer dan een half uur voor het eerst sinds Bernard Hinault (1985) weer een Tourwinnaar uit eigen land gehuldigd gaat worden. Alleen de kenners weten dat hij in een tijdrit nog nooit sneller was dan Chris Froome.

Bardet rijdt op de Avenue du Prado als in het stadion van voetbalclub Olympique Marseille le maillot jaune met evenveel enthousiasme wordt aangekondigd. Maar als een digitale klok van tien naar nul aftelt, zwelt een schrijnend boegeroep aan. Froome vertrekt geen spier, en rijdt bij het startsein dansend op de pedalen het stadion uit, op jacht naar Bardet, de veel mindere tijdrijder.

Aan de voet van het venijnige klimmetje naar de Notre-Dame-de-la-Garde in het hart van Marseille, iets over de helft van de 22,5 kilometer lange tijdrit, wordt al duidelijk dat Bardet het geel niet gaat winnen. Je kunt alleen al aan het verschil in stijl en beenritme zien dat Froome veel sneller omhoog fietst; hij blijft rustig in de tijdrithouding liggen en trapt met zijn bekende koffiemolentje omhoog. Bardet zwabbert van links naar rechts, buigt het hoofd zo nu en dan, totaal kapotgereden al. En dan moet hij nog een stuk.

Chris Froome krijgt zijn rivaal in beeld op de laatste lange stroken asfalt onderweg terug naar het stadion. Hij dicht het gat van twee minuten razendsnel en Bardet kan nu alleen nog maar hopen dat hij snel genoeg de finish bereikt om niet van het podium te kukelen. De Fransman is op, gebroken. Misschien liet hij zich te veel opjutten bij de start, toen al die mensen uit hun dak gingen voor hem. Wielrenners zijn het niet gewend om als gladiatoren te worden toegejuicht. Zie dan maar eens kalm te blijven en er bij de start niet als een dolle stier vandoor te gaan.

Twee minuten voor Bardet het Vélodrome binnen rijdt, vliegt Rigoberto Urán zowat de dranghekken in. Hij schatte de voorlaatste bocht naar links totaal verkeerd in en moet vol in de remmen, zo hard dat zijn achterwiel los komt van de grond. Die actie had zomaar zijn Tour kunnen verpesten, maar dat gebeurt niet: de Colombiaan wordt tweede, verreweg zijn beste resultaat in de Tour de France.

#ICYMI C'était très chaud pour @UranRigoberto qui prend tout de même la 2e place au classement général ! / Close call for R. Uran! #TDF2017 pic.twitter.com/8qfOCLYSgG — Le Tour de France (@LeTour) 22 juli 2017

Daarachter ploetert Bardet door diezelfde bocht, met de hete adem van Froome in zijn nek. Het publiek schreeuwt het uit als Bardet terug is in het stadion, maar moet snel schakelen naar jouwerij als het gele pak van Froome vlak achter de Fransman opdoemt.

De glimlach van Froome is er niet minder gul om. „Het is logisch dat de Fransen zo tekeergingen. De nummer twee startte vlak voor me, start en finish waren in Marseille, in het hart van de stad. Dit kan ik ze wel vergeven”, zou Froome later zeggen.

Bijna in een illuster rijtje

In de catacomben vliegt hij de persman van Team Sky in de armen. Daarna neemt hij plaats op een stoeltje en glijdt de opluchting van boven naar beneden over zijn vermoeide lijf. Hij wrijft over zijn kalende schedel en schudt zijn hoofd. Het is de Brit voor de vierde keer gelukt de Tour te winnen, al was het dit jaar krapper dan ooit: Urán finishte op 54 seconden. Nog één zege en hij schaart zich in een illuster rijtje renners: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain.

Op de afsluitende persconferentie zegt Froome het een eer te vinden om in één adem te worden genoemd met die mannen. En dat hij het geen probleem vindt dat hij de Tour heeft gewonnen zonder etappezege, zonder glans zullen sommigen vinden. Als Froome na twintig minuten vragen beantwoorden opstaat, klinkt er geen applaus. Zijn vierde Tourzege was een zakelijke, zonder opsmuk, zonder drama.