Sunweb een team van collega’s? Nee, vooral vrienden

Als Michael Matthews even na elven vrijdagochtend in zijn groene trui uit de bus van Team Sunweb stapt, klinkt er naast ‘Hey Kermit!’ een luid applaus, hoewel niet helemaal zeker is of dat alleen voor hem bestemd is. Warren Barguil, als beste klimmer van deze Tour de France, gehuld in een wit tricot met rode bollen, volgt in zijn kielzog.

Beiden glimlachen onophoudelijk en dat is niet zo gek. Team Sunweb kwam naar de Tour met als doel: een etappezege. Het werden er vier, met als bonus twee truien. Na het winnen van de Giro d’Italia met Tom Dumoulin is de Nederlandse ploeg met een Duitse licentie ook dé smaakmaker van de Tour de France. Het succes verklaard in zes thema’s.