Bewoners studentenflat Diemen mogen naar huis

De bewoners van de studentenflat in Diemen, waar afgelopen week een brand aan één persoon het leven kostte, mogen zaterdagmiddag terug naar huis. Dat heeft woonstichting De Key laten weten. Bij de brand vielen ook vier gewonden.

De huurders moesten wachten tot zij terug naar hun kamers konden tot was vastgesteld dat dit weer veilig was. Dat is inmiddels het geval, al moet er nog wel flink wat herstelwerk worden verricht. De Key geeft aan dat de muren in het trappenhuis opnieuw geschilderd moeten worden en dat wasmachineruimtes en bergingen nagelopen moeten worden.

Het vuur heeft schade toegebracht aan de brandmeldinstallatie, die volledig moet worden vervangen. Totdat dit is voltooid zullen er 24 uur per dag twee brandwachten in het gebouw aanwezig zijn. Ook zijn in alle woningen losse brandmelders geïnstalleerd.

Onderzoek

De brand woedde afgelopen woensdag op de begane grond van de studentenflat. De brandweer vermoedt dat de brand is aangestoken, maar heeft dit nog niet formeel kunnen vaststellen. In het pand zijn 182 studentenwoningen gevestigd.

Daarnaast zijn er ook vragen over het optreden van de brandweer, waarnaar een extern onderzoek is ingesteld. Locoburgemeester van Diemen Lex Scholten zegt dat het erop lijkt dat de brandweer niet alle woningen goed heeft gecontroleerd bij het ontruimen. Mogelijk zijn bij het evacueren mensen achtergebleven in het brandende gebouw.

Locatie van de studentenflat: