Westfries Museum krijgt erfenis van 1,7 miljoen

Het Westfries Museum in Hoorn heeft een erfenis van 1,7 miljoen euro gekregen. Dat meldt het museum vrijdag. De nalatenschap van de overleden kunstverzamelaar Frans le Cocq d’Armandville komt als geroepen: het Westfries Museum is 100.000 euro kwijt aan de restauratie van vijf gestolen schilderijen die het vorig jaar terug kreeg.

Naast het geldbedrag ontvangt het museum enkele honderden kunststukken, zoals zilver, porselein, meubels, en schilderijen uit de achttiende en negentiende eeuw. Sommige zijn van bekende schilders als Josef Israëls, Anton Mauve en George Breitner.

Beschadigde doeken

Het geldbedrag wordt ondergebracht in een fonds. De opbrengsten daarvan, zo’n 17.000 euro per jaar, mag het museum onder meer besteden aan restauratie. Dat is een flinke meevaller, nu het museum een ton moet uitgeven aan een opknapbeurt voor vijf schilderijen die in 2005 werden gestolen, samen met negentien andere.

Tien jaar later doken de werken op in Oekraïne, waar ze in handen bleken te zijn van een ultranationalistische militie. Vorig jaar kreeg het museum de behoorlijk beschadigde doeken terug.

Het museum mag ook nieuwe kunstwerken aanschaffen van de erfenis. Directeur Ad Geerdink spreekt van een “welkome versterking van de financiële capaciteit van het museum”.

“Op dit moment bedraagt ons jaarbudget voor aankopen circa 20.000 euro. In de praktijk betekent dit dat als we iets willen aankopen, er altijd aanvullende fondsen nodig zijn.”

Heemstedenaar Le Cocq d’Armandville overleed op Eerste Kerstdag 2016. Hij was 94 jaar. In 2006 benaderde hij het museum voor het eerst. Volgens het museum had Le Cocq d’Armandville zijn collectie al aan meerdere musea aangeboden, maar was hij “geraakt door de vriendelijke reacties” van de medewerkers van het Westfries.

Tussen 2006 en zijn overlijden schonk Le Cocq d’Armandville al een aanzienlijk deel van zijn kunstverzameling aan het museum. Na het zijn dood bleek dat Le Cocq d’Armandville, een alleenstaande antiekliefhebber die de laatste in zijn familielijn was, het Westfries Museum tot zijn enige erfgenaam benoemd had, waardoor ook de rest van de collectie het museum toekomt.