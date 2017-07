‘VS verbieden reizen naar Noord-Korea’

De Verenigde Staten zullen Amerikanen op korte termijn gaan verbieden om naar Noord-Korea te reizen. Dat laten twee agentschappen weten die reizen naar het communistische land organiseren. Volgens Koryo Tours zal het verbod op 27 juli officieel worden aangekondigd en gaat het 30 dagen later in, schrijft onder meer persbureau Reuters.

Een andere touroperator, Young Pioneer Tours, maakte via Twitter bekend dat er een reisverbod zal worden ingesteld:

Volgens Young Pioneer Tours zal het paspoort van Amerikanen die ondanks het verbod toch naar Noord-Korea reizen, ongeldig worden verklaard. De twee reisorganisaties zeggen dat ze niet weten hoelang het reisverbod zal duren. Het Witte Huis heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Otto Warmbier

Via Young Pioneer Tours reisde de Amerikaanse student Otto Warmbier begin vorig jaar naar Noord-Korea. Hij werd vervolgens opgepakt voor het stelen van een vlag en veroordeeld tot vijftien jaar in een strafkamp. In juni werd de 22-jarige Warmbier vrijgelaten. Hij had hersenschade opgelopen en werd in coma naar de Verenigde Staten gebracht. Op 19 juni overleed hij.

Na zijn dood maakte Young Pioneer Tours al bekend geen reizen naar Noord-Korea meer te organiseren voor Amerikaanse burgers. Volgens de BBC zitten er nu drie Amerikanen in Noord-Korea gevangen.

Reisadvies

Desgevraagd zegt een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat er geen Nederlandse plannen zijn voor een reisverbod naar Noord-Korea. Wel heeft de Nederlandse overheid eind juni het reisadvies voor Noord-Korea aangescherpt. Nederland adviseert om alleen naar het communistische land te reizen als dat noodzakelijk is.