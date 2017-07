Van Rouwendaal wint WK-zilver op 25 km

Sharon van Rouwendaal heeft vrijdag zilver veroverd op de 25 kilometer tijdens het Wereldkampioenschap open water. Na vijf uur zwemmen in het Hongaarse Balatonmeer tikte de 23-jarige zwemster als tweede aan, twee seconden achter de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Het brons ging naar de Italiaanse Arianne Bridi.

Het was het debuut voor Van Rouwendaal op de 25 km. Aan de NOS laat ze weten dat ze eigenlijk kwam om “uit te zwemmen”. Ze had helemaal geen verwachtingen voor de race.

“Ik vond het erg leuk. Moest zelfs lachen onderweg. Onderweg heb ik nog een keer in de camera gelachen om mijn ouders duidelijk te maken dat alles goed ging. Een paar kilometer voor het einde was mij een verrassing beloofd: ik kreeg een chocolaatje. Die smaak heb ik nog wel even in mijn mond gehad.”