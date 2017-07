Sligro zoekt een partner voor Emté

Sligro weigert Emté te verkopen, ook al stellen analisten dat het groothandelbedrijf zijn supermarkttak beter van de hand kan doen, omdat die aanzienlijk slechter presteert dan de rest van het bedrijf. Een concreet bod, eind juni, van Jumbo en Coop heeft Sligro evenmin op andere gedachten gebracht.

Liever zoekt Sligro Food Group een „partner” om de Emté-supermarkten samen mee uit te baten, zo maakte het bedrijf uit Veghel donderdag bekend. Wat dat precies inhoudt, kon het Sligro-bestuur niet zeggen. Voorbeelden van zulke samenwerkingsverbanden bestaan nog niet in de sector, en topman Koen Slippens weigerde op de persbijeenkomst namen te noemen van bedrijven die hij aan Emté zou willen koppelen.

Emté is een kleine speler in de Nederlandse supermarktbranche, met een omzet van 827 miljoen euro en een marktaandeel van 2,5 procent. De 131 winkels zitten met name in het zuiden en oosten van het land. Jumbo en Coop zouden er gezamenlijk 250 tot 300 miljoen euro voor over hebben om hun branchegenoot in te lijven. Ook Plus zou een overname van Emté wel zien zitten, net als een consortium van kleine supermarkten.

De reden om Emté niet te verkopen, is dat Sligro „heilig” gelooft in de combinatie van supermarkten en groothandel, aldus Slippens. Het bedrijf waardeert de synergie tussen de twee takken op 15 tot 20 miljoen euro. Daarnaast stelt het concern dat de groothandel en de supermarkten veel van elkaar leren. De totale omzet van Sligro Food Group bedroeg vorig jaar 2,8 miljard euro.

Veel kosten, weinig extra omzet

Sinds afgelopen voorjaar heeft het Sligro-bestuur nagedacht over de toekomst van de supermarkttak, want dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. De omzet van Emté loopt al tijden terug. Ook de laatste zes maanden waren weer ronduit teleurstellend: de omzet daalde met 0,3 procent, terwijl concurrenten gemiddeld een omzetstijging van 3,5 procent boekten.

Ook de resultaten van de nieuwe winkelformule ‘Emté 3.0’ vallen flink tegen. Hoewel klanten volgens het bedrijf zelf enthousiast reageren op de nieuwe formule, „vertaalt zich dat nog onvoldoende naar groei in omzet”. En dus wegen de kosten voor de verbouwing nu niet op tegen de luttele 1,5 procent meer omzet die de winkels na die verbouwing maken, zei Sligro’s financieel directeur Rob van der Sluijs donderdag. De omzet van de omgebouwde winkels zou met 5,5 of 6 procent moeten stijgen, legde hij uit. „Dit is dus niet goed genoeg.” Sligro zet de ombouwoperatie voorlopig stil.

Geen zelfstandige toekomst

Maar ook als de Emté 3.0-formule wél een succes was geworden, zou de supermarktketen onvoldoende schaalgrootte hebben om het op eigen kracht te redden, hebben Slippens en Van der Sluijs geconstateerd. Gezien de „pittige concurrentie” en de grote veranderingen in de markt – neem de opkomst van online boodschappen doen – achten zij „een zelfstandige toekomst” voor Emté „niet langer de beste strategie”.

Voor het einde van het jaar moet er dan ook een partner voor Emté gevonden zijn. Daarbij liggen, wat de bestuurders betreft, alle opties open. De naam Emté kan blijven bestaan, maar kan net zo goed verdwijnen. Samenwerken met een buitenlandse partij? Is een mogelijkheid. Op korte termijn hopen de Sligro-bestuurders met de gesprekken te starten.