Siemens trekt zich terug uit Rusland om Krim

Siemens verkoopt zijn minderheidsbelang in het Russische bedrijf Interautomatika, zo werd vrijdag aangekondigd. De beslissing volgt op een rechtszaak die Siemens aanspande omdat Rusland gasturbines die het Duitse industrieconcern had geleverd, inzet om elektriciteit op te wekken op de Krim.

Naast de verkoop van zijn belang van 46 procent in Interautomatika, zet het Duitse technologieconcern ook alle leveringen van materialen aan centrales die gecontroleerd worden door Rusland stop. De leveringen van andere dochterondernemingen naar Rusland worden onder de loep genomen, meldt Reuters.

Bijna twee weken geleden stelde Siemens dat Interautomatika, een door de staat geleid ingenieursbedrijf, gelogen heeft over de bestemming die het had voor de vier bestelde turbines. Zij zouden volgens de contracten worden ingezet in Taman in Zuid-Rusland.

‘Betrouwbare bronnen’

Het concern had “via betrouwbare bronnen” informatie ontvangen dat minstens twee van de vier turbines in Rusland zijn geassembleerd en naar de Krim zijn verplaatst. Waar de twee andere turbines zich bevonden, was op dat moment nog niet zeker.

Intussen ontving Siemens “geloofwaardige berichten” dat ondanks alle inspanningen, zowel recentelijk als in het verleden, “alle vier gasturbines die in de zomer van 2016 voor het Taman-project geleverd werden, tegen de contractuele verplichtingen in naar de Krim verplaatst werden”, stelde het bedrijf uit München vrijdag.

Russische onderdelen

Het Kremlin zei vervolgens dat het gaat om turbines die in Rusland zijn gemaakt met Russische onderdelen. Ze komen inderdaad uit een fabriek in Sint-Petersburg, maar die is voor bijna twee derde eigendom van Siemens en maakt gebruik van technologie die door het Duitse bedrijf is ontwikkeld.

Het bedrijf Interautomatika verzorgt de installatie van de turbines en het onderhoud. Siemens zegt te willen voorkomen dat het daarvan komt, onder meer door bepaalde onderdelen niet te leveren.

De Europese Unie heeft sinds de annexatie van de Krim door de Russen in 2014 een verbod ingesteld op het leveren van energietechnologie naar de regio. Siemens heeft altijd ontkend technologie aan de Krim te hebben geleverd.

“De zaak ligt zowel politiek als bedrijfseconomisch hoogst gevoelig”, schreef correspondent Juurd Eijsvoogel eerder.