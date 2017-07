Spicer neemt ontslag als woordvoerder Witte Huis

Sean Spicer, de perswoordvoerder van het Witte Huis, heeft ontslag genomen. Volgens The New York Times zou hij het oneens zijn met de aanstelling Anthony Scaramucci. Vrijdag maakte president Trump bekend dat hij de financier uit New York heeft gevraagd om de communicatie met de pers te gaan leiden.

De 45-jarige Spicer vervulde deze rol eerder naast zijn functie als perswoordvoerder. Trump zou hem volgens twee bronnen binnen het Witte Huis hebben gevraagd om wel woordvoering te blijven doen, maar dat zou de persvoorlichter geweigerd hebben. In totaal heeft hij zes maanden voor de Amerikaanse president gewerkt.

De afgelopen maanden was Spicer al steeds minder te zien in de perszaal van het Witte Huis. Hij werd vaak vervangen door woordvoerder Sarah Huckabee Sanders. Ook mochten journalisten van Spicer de afgelopen tijd vaak geen camera’s draaien tijdens voorlichtingen. Er werd al langer gespeculeerd dat Spicer ontslagen zou worden, omdat de president niet altijd tevreden zou zijn met zijn werk.

Doelwit van spot

Kort na zijn aanstelling werd Spicer beroemd door zijn werkwijze. Zo hield hij tijdens de eerste persvoorlichting vol dat Trumps inauguratie de meest bekeken en bezochte aanstelling van een president ooit was. Ook was hij vaak het doelwit van spot in parodieën door Melissa McCarthy bij het satirische programma Saturday Night Live.

In mei was de functie van communicatiedirecteur vrijgekomen nadat Mike Dubke ontslag had genomen. Scaramucci is al lange tijd een aanhanger van Trump en heeft de president herhaaldelijk verdedigd op televisie.