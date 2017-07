‘ACM deed inval bij PostNL voor misbruik marktmacht’

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een inval gedaan bij PostNL, in een onderzoek naar mogelijk misbruik van de marktmacht door het postbedrijf. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. De krant baseert zich op een geanonimiseerd vonnis van de rechtbank Den Haag dat deze week online gepubliceerd werd. In de rechtszaak bestreed PostNL het gebruik van een deel van de in beslag genomen gegevens door de ACM.

Een woordvoerder van PostNL wil de berichtgeving in De Telegraaf bevestigen noch ontkennen. Ze zegt alleen: „PostNL heeft geregeld discussies met de ACM.” De ACM zegt nooit mededelingen te doen over lopende onderzoeken.

Uit het vonnis blijkt dat de ACM „misbruik van een economische machtspositie” vermoedt. De Telegraaf schrijft dat PostNL zijn privilege als enige particuliere postbezorger zou hebben misbruikt. Met inkomsten uit de particuliere markt zou PostNL hebben geconcurreerd op de zakelijke markt, door lage prijzen te bieden.

Tijdens de inval zijn computerbestanden, e-mails en „analoge gegevens” in beslag genomen van negen werknemers, blijkt uit het vonnis. Volgens De Telegraaf gaat het ook om gegevens van topvrouw Herna Verhagen. In het vonnis staat dat de ACM ook onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de mogelijke overtredingen.