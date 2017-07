Nederland kampeert, een terugblik.

Zoals zoveel leuke dingen is kamperen als een elitehobby begonnen, eind negentiende eeuw in Engeland, opgestuwd door de verhoogde mobiliteit (uitvinding van de fiets!) en het romantische ‘terug naar de natuur-ideaal. Maar in Nederland werd kamperen nog lang beschouwd als landloperij. Pas in 1925 werd het eerste Nederlandse kampeerterrein geopend, bij Vierhouten. Voortaan konden welgestelde burgers ook in Nederland ongestoord proeven aan primitief leven op keurig gras. Na de oorlog werd kamperen makkelijker en goedkoper, alleen al door de overvloed aan overtollige legertentjes die op de markt kwamen. In de jaren zestig werd kamperen de klassieke volksvakantie, tenten kocht je bij de grote warenhuizen. De kampeercursussen en uitgebreide kampeer-etiquêtteboekjes verdwenen. En nu is een op de vier kampeerders in Europa een Nederlander.