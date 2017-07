Mogelijk weer menselijke resten MH17-ramp naar Nederland

Het Joint Investigation Team (JIT) dat de MH17-ramp onderzoekt neemt binnenkort waarschijnlijk opnieuw botresten in ontvangst die op de rampplek in Oost-Oekraïne zijn gevonden. Onderzoeksleider Gerrit Thiry bevestigt dat het JIT freelance journalist Patrick Lancaster heeft gevraagd om botten die hij daar zou hebben gevonden, over te dragen aan de burgemeester van de Oekraïense plaats Grabovo. „Als blijkt dat het om menselijke resten gaat, dan zullen wij ons uiterste best doen om ze hierheen te halen”, zegt Thiry. Lancaster heeft toegezegd de botresten in Grabovo in te zullen leveren.

Patrick Lancaster is een Amerikaanse freelance journalist die al jaren verslag doet van de strijd in Oekraïne. Begin deze week plaatste hij een film op YouTube waarin te zien is dat hij op de rampplek in het open veld en in een loods botresten vindt. Lancaster was ook degene die de Nederlandse freelance journalist Michel Spekkers begin januari de weg wees naar de plaats waar MH17 werd neergeschoten. Spekkers keerde terug met botresten die van een slachtoffer van de MH17-ramp bleken te zijn. Nog altijd zijn twee slachtoffers niet geïdentificeerd. Ook om die reden wil het JIT resterende menselijke resten graag onderzoeken.

De Nederlandse freelance journalist Stefan Beck, die destijds met Spekkers reisde, is momenteel opnieuw in Oost-Oekraïne. Volgens hem heeft Lancaster nu dezelfde loods bezocht als destijds met Spekkers. „De schuur is een verzamelplaats voor MH17-resten die lokale bewoners hebben gevonden”, laat Beck weten. Hij staat in contact met Lancaster, maar zegt niet aanwezig te zijn geweest tijdens de vermeende nieuwe vondsten.

Lancaster wordt er door de Oekraïense autoriteiten van beschuldigd propaganda te bedrijven voor de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. In Russische media werd de vondst van menselijke resten in januari breed uitgemeten als bewijs dat Nederland de rampplek slecht heeft uitgekamd en nabestaanden in de kou laat staan.

Naar aanleiding van de vondst schreef toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) aan de Tweede Kamer dat mogelijk een nieuwe bergingsmissie zou worden georganiseerd. Dat is tot nu toe niet gebeurd.