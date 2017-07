‘Ik zoek naar een persoonlijke visie’

Al sinds jaar en dag fotografeert Thijs Wolzak wekelijks voor de rubriek ‘Binnenkijken’ in NRC de meest uiteenlopende plekken.

Deze keer laat hij zijn licht schijnen over de foto’s die tot nu toe zijn ingezonden voor de fotowedstrijd van de maand juli, met als thema ‘Mijn plek’.

„Wat me opvalt: je ziet veel foto’s die lijken op foto’s die iedereen al kent. Ik bedoel: er bestaat een soort canon van fotografisch beeld dat in ons gemeenschappelijk bewustzijn zit opgeslagen. Vooral landschappen en zonsondergangen. Mensen denken vaak: dat is mooi, daar maak ik een foto van! Maar ze vinden het mooi, omdat ze het beeld herkennen. Het zit al in hun achterhoofd. Ze maken een herhaling van een foto die al bestaat. Een cliché. Ik zoek juist naar beelden die dat doorbreken, die meer een persoonlijke visie laten zien.”

Amorf ding

Dat doet, volgens Wolzak, bijvoorbeeld de foto Verstoppen, van Debbie Kleijn. „Bij een eerste blik zie je een herkenbare situatie. Maar dan denk je: waar kijk ik eigenlijk naar? Want in het midden zie je ineens een amorf ding waarvan je niet precies weet wat het is. Pas in tweede of derde instantie – als een soort verrassingsei – zie je in de schaduw een paar voeten. Dan pas snap je wat er gebeurt. En je herinnert je weer van vroeger dat je je in een gordijn kon draaien. De foto is een soort drietrapsraket. Zit goed in elkaar.”

Mysterie

Ook goed geslaagd, en een beetje raadselachtig, vindt hij (Uit)zicht, van Ellen van Dalen. „Je ziet een stoep, geparkeerde auto’s en een blauwe berg. Eerst denk je: afval. Maar dan zie je een pop, en wat kratten. Dan pas heb je door dat het iemands huisraad is. En er staan twee mensen iets onduidelijks te doen. Te wachten? Of zijn ze ten einde raad? Veel verhalende elementen, maar wat er precies gebeurt, blijft een mysterie. Ik moet bijna aan de Canadees Jeff Wall denken, een van de allergrootste fotografen van dit moment. Die zou deze gemaakt kunnen hebben.”

(Uit)zicht. Foto Ellen van Dalen

Ook opvallend: A mess to call home, van Puck de Haan. „Dit is een hoekje in een soort inloopkast, stel ik me zo voor. Alleen maar stapels spelletjes en boeken. Het gebeurt niet vaak dat iemand juist zoiets fotografeert; meestal gaan mensen op zoek naar de mooie, opgeruimde plaatjes. Het onverwachte maakt deze leuk.”

A mess to call home. Foto Puck de Haan

Lastig thema

Wolzak geeft toe: het is best een lastig thema, deze maand. „Laten zien dat je een plek heel fijn vindt, komt op beeld vaak minder goed over.” Meest geldende oorzaak: „Mensen nemen te weinig afstand van hun eigen product.” Oplossing: „Bekijk je eigen foto alsof je dat beeld voor het eerst ziet. Of er ook echt uitkomt wat je erin hebt gestopt. Dat is moeilijk, maar probeer het. Het is een goede basischeck om te kijken of de foto gelukt is.”

U kunt uw foto’s met het thema ‘Mijn plek’ inzenden tot vrijdag 29 juli 17.00 uur op foto.nrc.nl.